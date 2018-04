Nil Vornok

Nije to bila obična utakmica. Bio je to veliki derbi. Veliki derbi u ligi u kojoj se igra možda i najborbeniji fudbal na svetu. Gledali smo to “milion“ puta, tamo ni tim kome ama baš za nič ne treba neće da te pusti da prođeš u Premijer ligu kao da mu od toga život zavisi. A danas su dva glavna kandidata za promociju udarili jedan na drugog. I Vulverhemtpon je dobio golom Rubena Nevesa, ali tek pošto je Kardif duboko u sudijskoj nadoknadi promašio ne jedan, nego dva penala!

Nuno Espirito Santo, trener Vulverhemptona koji sada ima devet bodova više od drugoplasiranog Kardifa, nije mogao da se suzdrži. Emocije su proradile i on je odmah po sudijskom zvižduku utrčao na teren da proslavi sa igračima.

Nil Vornok kipi kraj aut linije. Crven je kao bulka. Hoće da eksplodira. Prišao je portugalski kolega da se izvini, više puta ga dozivao dok je Vornok aplaudirao navijačima Vulverhemptona. Jednom mu je Nil odgovorio odmahnuvši rukom, a drugi put... Ovo “čibu“ iz naslova je ublažena varijanta.

“Odj..i“, brecnuo se Vornok na Santa.

Portugalac je shvatio poruku, okrenuo se i otišao. Na konferenciji za novinare posle meča izvinio se što nije odmah prišao da se rukuje.

“Žao mi je, ali teško je da u ovakvim okolnostima ne slaviš. Otići ću do njegove kancelarije da mu objasnim“, rekao je Santo.

Kažu da vreme leči sve, ali tih nekoliko minuta između utakmice i konferencije nije pomoglo Vornoku da zaboravi na sve što se desilo, pa je zamoljen da prokomentariše Nunovo izvinjenje osuo paljbu po kolegi.

“Ne prihvatam to! To nije bilo u redu. Potpuna sramota! Mora da nauči da u britanskom fudbalu postoji i nešto što zovemo stilom i manirima. Ne mislim ni da ću da uđem u kancelariju pre no što on ode. Ne želim da ga vidim. Nisam želeo da se završi tako“, grmeo je Vornok.

(FOTO: Action Images)