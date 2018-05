Lazar Marković

Nije krenulo idealno. Povrede su, već smo se navikle, usporile Lazara Markovića. Ali kad je u aprilu i dobio pravu šansu, nije mu trebalo dugo da ubedi sve ljude u Anderlehtu da on ne da ima kvalitet da igra za najveći klub Belgije, nego i da suštinski prebacuje tamošnje zahteve. Samo kad je zdrav, a u Briselu se nadaju da je konačno prebrinuo sve zdravstvene probleme i smišljaju kako da ga zadrže i po isteku šestomesečne pozajmice.

Zato ovih dana sve belgijske novine naširoko pišu o Markovićevih šest, u stvari pet meseci u Anderlehtu. Podsećaju da je isprva veća bila želja da se dovede Aleksandar Mitrović, prosto, takve su bile potrebe u timu, ali da je kad je centarfor otpao, sva pažnja usmerena ka popularnom Markecu.

Nije dakle krenulo po planu, pa Het Laste Nijeuz piše i da su čelnici Anderlehta trpeli žestoke kritike iz Liverpula. Imali su Redsi pravo. Nisu tražili novac za pozajmicu. Nastavili su da Markoviću isplaćuju veći deo plate. Samo su tražili da Lazar igra. Znaju oni dobro zašto. Već tri sezone Markovića seljakaju po raznim pozajmicama. Sledećeg leta konačno mu ističe ugovor sa Liverpulom. I klub jedva čeka. I igrač jedva čeka. Nije krio nedavno da je razočaran tretmanom koji je imao na Enfildu. Ali zato sada otpada nova pozajmica. Liverpul će pokušati da ga proda odmah. Da vrati bar deo od 25.000.000 uloženih evra.

Pominje se čak i da bi 5.000.000 bilo dovoljno, iako nema sumnje da će Redsi tražiti i više. Da je bio zdrav sve ove godine, vredeo bi višestruko više. Ovako, mnogi nisu spremni na rizik. Anderleht jeste. I Marković je spreman na ostanak. Već su svi mogli da vide da je on sposoban da pravi ogromnu ralzliku u prvenstvu Belgije. To što se poslednjih godina nije naigrao je nevažno, smatra Aleksandar Janković, srpski trener čije mišljenje uvažavaju u belgijskom fudbalu.

“Nije imao sreće. A u suštini, ima sve što treba. Ponašanje - sjajno. Vredan. Nikad problem u svlačionici. Osim toga, ima kvalitet da jednim potezom reši utakmicu“, ceni Janković i čak dodaje da Belgijanci nisu još videli pravog Markovića.

“On je igrač za evropske top klubove“.

Kad je zdrav naravno. Čim jeste, vidi se da brzina, eksplozija u pokretu. Ove zime, svedoči njegov brat Filip, mogao je i u Bundesligu. Odbio je, jer je želeo u klub koji se bori za trofeje. Nije se pokajao.

“Anderleht je bio savršen izbor. I da, Lazar želi da ostane u Anderlehtu. Lepo mu je ovde“, kaže Filip Marković.

Iste reči i iz usta novog Markovićevog agenta, Miloša Malenovića.

“Upravo sam prvi put razgovarao sa (sportskim direktorom Likom) Devroom. Opet ćemo razgovarati kad se sezona završi. U svakom slučaju, Lazar je srećan u Anderlehtu“.

Samo još da Liverpul popusti. Previše su već puta bili previše gramzivi. Možda je vreme da se jednostavno rastanu.

(FOTO: Star Sport)