Engleski mediji su podigli prašinu. Informacija da je Lacio postigao dogovor sa Junajtedom, prema kojoj će se Sergej Milinković Savić preseliti na Old Trafrod za 90 miliona evra, udarna je vest u gotovo svim sredstvima informisanja.

Navijači Junajteda već razmišljaju kako će izgledati njihov vezni red sa Matićem, Pogbom i Savićem, ali... Menadžer srpskog asa Mateja Kežman demantovao je dogovor sa Đavolima. Istina, demanti su sastavni deo priče o svakom velikom transferu.

„Nema dogovora sa Junajtedom. Pred Lacijem su tri velike utakmice i niko nije razgovarao o transferu. Lacio ima šansu da napravi najveći rezultat u poslednjih nekoliko godina i plasira se u Ligu šampiona. To je sada prioritet“, poručio je Mateja Kežman.

On je dodao da postoji veliko interesovanje za njegovog klijenta. Ali to nije ništa novo.

„Mnogi veliki klubovi žele Sergeja. To su top timovi, ali za sada nema dogovora“, objasnio je Kežman.