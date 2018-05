Srpski fudbaler Aleksandar Pantić jedna je od opcija za Olimpijakos, pišu brojni grčki mediji.

On ima ugovor sa Dinamom do juna 2019. godine, ali postoji šansa da će biti slobodan igrač ovog leta i to će Pirejci probati da iskoriste.

Pantić je u ovoj sezoni odigrao samo dva meča za Dinamo, ukupno sakupio 134 minuta, a od decembra nije bio u protokolu za utakmice Dinama.

Ovo mu je druga sezona u klubu, pošto je u prethodnoj došao na polusezoni i sakupio 15 mečeva u svim takmičenjima. Iako Pantićev ugovor sa Kijevljanima ističe za godinu dana, spremni su Kijevljani da ga puste bez obeštećenja i stavljen je na transfer listu.

To će Olimpijakos probati da iskoristi i da ga dovede u svoje redove.

Naravno, Pantićevo ime je samo jedno u nizu onih koji se povezuju sa Olimpijakosom pred naredni prelazni rok kada su defanzivci u pitanju.

Zanimljivo, ovo je drugo interesovanje Olimpijakosa koji je i zimus bacio oko na srpskog defanzivca koji je u karijeri igrao za Rad, Crvenu zvezdu, Viljareal, Kordobu, Eibar, Alaves i sada je u Dinamu iz Kijeva. Nastupao je i za mlađe selekcije reprezentacije Srbije.

Može da pokrije poziciju štopera i desnog beka. I zato je interesantan timu iz Atine koji traži pojačanja baš na tim pozicijama.

