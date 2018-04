Arsenu Vengeru nije ostalo mnogo izbora nego da stavi tačku na priču u Arsenalu. Ljudi iz kluba su mu rekli da bi dobio otkaz ako sam ne odluči da ode. Venger je svoju odluku rekao igračima u petak ujutru. Rekao im je da će otići posle 22 godine koje je proveo na mestu trenera. Francuz je potpuno ostavio igrače bez reči.

Sve je počeo sa "Imam loše vesti za vas - odlazim iz kluba na kraju sezone". Mnogi od igrača počeli su da plaču. Počeli su međusobno da se gledaju i nisu imali ideju šta da kažu. Kapiten Per Mertezaker je istupio i održao govor kojim je prekinuo mrklu tišinu. Kada je Venger napustio sastanak, samo se čula škripa stolica. Igrači Arsenala su krenuli napolje u šoku.

Venger je uslikan kako se odvozi sa trening centra vidno potrešen.

Arsenal je dosta radio na delu kluba koji će se baviti pojačanjima, a jednu od glavnih uloga preuzeo je transfer-guru Sven Mislintat koji je stigao u novembru. Mislintat je želeo da svi u klubu imaju jednako pravo glasa kada se radi o pojačanjima, dok je Venger preferirao da ima sve pod kontrolom. Arsenal je na kraju želeo trenera koji će se dobro uklapati u strukturu kluba pre nego ogromnu figuru u vidu Vengera koji će dominirati na svim nivoima u klubu.

Na kraju, nešto je drugo odlučilo da Venger ode. A to je apatija koja se zapatila među navijačima. Ona je postala sve veća i naterala je Vengera da ode. Veliki broj praznih stolica se pojavljivao na Emirejtsu posle još jedne neuspešne sezone. To nije slika koju klub želi da pošalje u svet. Svojim navijačima, ali ni sponzorima.

Pored toga, uprava kluba je postala zabrinuta oko nedostatka discipline u timu. Sve je to dovelo do ovako rane objave rastanka ne bi li Francuz dobio rastanak kakav je zaslužio za ove 22 godine, a ne da ode na kraju na "zadnja vrata". Naravno, sve je to podelilo navijače.

Kako piše Dejli Mejl, Arsenal gleda ka Nemačkoj sada kada je čuvenom Profesoru potrebno naći zamenu. Tomas Tuhel i Joakim Lev su imena koja se pominju, kao i Brendan Rodžers.

Venger nije osvojio titulu u Premijer ligi od 2004. godine, ali je osvojio 10 titula sa Tobdžijama i sigurno će ostati upamćen kao najveći trener Arsenala u istoriji.

Nejgova veličina je naterala navijače da se "skupe" i da se dogovore da u njegovu čast osvoje Ligu Evrope gde će igrati u polufinalu protiv Atletiko Madrida. Pored Profesora, iz kluba će otići i njegovi pomoćnici.

Tako se završava era koja je počela na Evud Parku protiv Blekburna 12. oktobra 1996. godine. Kada je stigao u Arsenal iz japanske Nagoje (u kojoj je proveo 19 meseci), dočekali su ga novinski natpisi “Arsen Ko?”. Mnogi navijači nisu ni čuli pre za njega. Kasnije je postalo jasno da je engleski fudbal prisustvovao dolasku čoveka koji je zauvek promenio pozadinu pristupa taktici, ishrani (odmah zabranio čokoladu) i kulturi fudbalera.

Sve je očarao svojim manirima, a interesantno je sećanje fudbalera Martina Kiona da mu je Venger tri puta pružao ruku ujutru i da je to bila neviđena toplota i dobrota. Zapitao se Kion da li dobri momci osvajaju trofeje, a Venger je postao prvi strani menadžer koji je osvojio Premijer ligu.

Venger je po svom dolasku u Arsenal promenio sve. Igrači su prvi put videli lutke na treningu protiv kojih su igrali. Do tada ih nikada nisu videli. Uvek je menjao treninge, pravio varijacije. I došao je u vreme kada su igrači bili spremni da se menjaju. Uvedena su istezanja, rađenje testova posle vađenja krvi, počelo je da se govori o važnosti vitamina C, gvožđa, vitamina B12. Venger je doneo novosti u tadašnji fudbal od pre 22 godine.

Ostaće upamćen kao trener koji je otvorio vrata.

Jedan od vlasnika Arsenala Sten Krenke opisao je odlazak Vengera kao "jedan od najtežih dana koje je imao".

"Jedan od najtežih dana koje smo imali u našem sport. Arsen je klasa koja nema paralelu i uvek ću mu biti zahvalan. Promenio je indentitet našeg kluba i engleskog fudbala sa svojom vizijom kako treba da se igra".

Iako kraj priče Vengera, Arsenala, uspeha i navijača nije najbolji mogući, pamti tim iz Severnog Londona sve ono što je Profesor uradio za klub. Pa su njegovi bivši igrači kao što su Sesk Fabregas, Dejvid Siman, Toni Adams, Pol Merson i Džek Vilšir odali Vengeru priznanje za sve što je uradio.

"Vau! Nisam ovo uopšte očekivao. Ali je pokazao svoj ponos i klasu. Nikada neću zaboraviti njegovu pomoć i podršku, njegovo tutorstvo i to što mi je bio mentor", rekao je Fabregas.

Postoji ideja i da se ime stadiona preimenuje u "Arsen Venger".

"Mogli bi da promene Emirejts - ne treba im novac - i da daju ime Arsen Venger", kaže bivši vezista Arsenala Pol Merson.

Naravno, javio se i Ser Aleks Ferguson, Vengerov prijatelj i veliki rival tokom dugih, dugih godina. A zna se kakvu težinu ima Fergusonova reč.

"Veoma sam srećan zbog Vengera. Imam ogroman respekt za njega i za posao koji je uradio u Arsenalu. Dao je 22 godine života poslu koji voli. Za to je potrebno mnogo talenta, profesionalnosti i posvećenosti. U eri kada treneri provedu na klupama sezonu ili dve, trajao je tako dugo. Drago mi je što je sada rekao da odlazi da bi dobio ispraćaj kakav zaslužuje. On je bez sumnje, jedan od najvećih menadžera u Premijer ligi i ponosan sam što sam mu bio rival, kolega i prijatelj", rekao je veliki Ferguson.

Čuvenom golmanu Dejvidu Simenu se nije dopalo kako su navijači dočekali ove vesti.

"Sada će biti dobro jer će dobiti poštovanje kakvo zaslužuje. Navijači slave kao da su dobili na lutriji, a to me pomalo ljuti ako ćemo pošteno. Sada je vreme da se Vengeru pokaže poštovanje za sve što je uradio. Za mene, on je Arsenal".

Samo ćemo reći - “Nepobedivi”.

On je Arsenal.

VENGEROVE BROJKE U ARSENALU:

1996 - godina kada je Venger seo na klupu Arsenala

1549 - broj datih golova

1228 - broj utakmica koje je do sada vodio na klupi Tobdžija

704 - broj pobeda Arsenala na čelu sa Vengerom

473 - broj pobeda u Premijer ligi

151 - broj poraza u Premijer ligi

49 - broj vezanih mečeva bez poraza (od maja 2003. do oktobra 2004)

21 - broj punih sezona u Arsenalu

7 - broj osvojenih FA Kupova

3 - broj osvojenih titula u Premijer ligi

Foto: Action images