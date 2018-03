Kristijano Ronaldo postiže drugi gol

Objektivno, Nemačka, Španija, Brazil, Argentina i Francuska. Četiri tima za sam vrh. Tu negde iz senke šansu će vrebati još nekoliko ozbiljnih ekipa. Portugalci se nadaju da će to biti baš oni. Mada to baš i nisu pokazali u večerašnjem sudaru sa Egiptom, bili su na pragu neočekivanog poraza, ali... Kristijano Ronaldo jednostavno ne voli da gubi. Dva gola u sudijskoj nadoknadi donela su Portugalcima preokret i pobedu od 2:1.

Da li su je zaslužili? Pitanje je. Mada su u prvom poluvremenu bili daleko bolji rival na terenu, podsetili na onaj tim koji se okitio titulom prvaka Evrope, na ekipu koja ne ume da primi gol, a napred polako stiska obruč oko rivala...

I tako sve dok u 56. minutu do tada nevidljivi Mohemad Salah - takav je on - ne podseti sve na terenu koliko dobru sezonu ima iza sebe. Neverovatno je sa koliko samopouzdanja igra as Liverpula.

Vreme u Cirihu polako je curilo, činilo se da je evropski prvak na kolenima. Da je on svoj vrhunac proživeo pre dve godine na Euru u Francuskom. Verovatno i jeste, ali ne usuđujemo se da tvrdimo. Jer ništa nije sigurno kad je Kristijano Ronaldo na terenu. On nemoguće čini mogućim, savija prostor i vreme.

Zna to i Rikardo Kvarežma. U finišu utakmicu nije bilo onih njegovih rabona, viceva... Samo gađaj Ronalda. On će se već nekako snaći. U drugom minutu sudijske nadoknade prvi put. Ahmed Hegazi je čini nam se jeftino ispao.

Verovatno svaki drugi fudbaler na svetu bi u tom trenutku osetio olakšanje i samozadovoljno odeštao do centra igrališta, da sačeka kraj i pokupi lovorike. Ne i Ronaldo. On je šutnuo loptu do centra i otrčao tamo da proba opet. I da, naravno da je uspeo. Opet je Kvarežma centrirao, Hegazi je na teži način naučio da jednostavno nije sposoban da sačuva Ronalda. Nije vredelo ni što je Ali Gabr prišao da pomogne. Razgrnuo ih je Ronaldo kao da su od kartona. Preokret. Portugalci pobeđuju.

Više od toga. Portugalci imaju Ronalda. A sa njim je sve moguće. Nek ne zaborave to svi ostali učesnici Mundijala.

Prijateljske utakmice:

Petak:

Urugvaj - Češka 2:0 (2:0)

/Suarez 10pen, Kavani 37/

Japan - Mali 1:1 (0:1)

/Nakajama 90 - Dijabi 44pen/

Azerbejdžan - Belorusija 0:1 (0:1)

/Medvedev 42ag/

Rusija - Brazil 0:3 (0:0)

/Miranda 53, Kutinjo 62, Paulinjo 65/

Kipar - Crna Gora 0:0

Finska - Makedonija 0:0

Senegal - Uzbekistan 1:1 (0:1)

/Konate 63 - Šukurov 19pen/

Norveška - Australija 4:1 (1:1)

/Kamara 36 i 57 i 90, Reginiusensen 48 - Irvin 19/

Gambija - Centralnoafrička Republika 1:1 (0:0)

Bugarska - BIH 0:1 (0:0)

/Kodro 20/

Turska - R. Irska 1:0 (0:0)

/Topal 52/

Grčka - Švajcarska 0:1 (0:0)

/Džemaili 59/

Mađarska - Kazahstan 2:3 (1:3)

/Salaj 21, Nemet 68 - Murtazajev 6, Zajnudinov 10, Sejdakmet 39/

Tunis - Iran 1:0 (0:0)

/Mohamadi 71pen/

Ukrajina - Saudijska Arabija 1:1 (1:1)

/Kravets 32 - Al Movalad 38/

Srbija - Maroko 1:2 (1:2)

/Tadić 37 - Zijeh 29pen, Butaib 40/

Austrija - Slovenija 3:0 (2:0)

/Alaba 15, Arnautović 36, 51/

Holandija - Engleska 0:1 (0:1)

/Lingard 59/

Argentina - Italija 2:0 (0:0)

/Banega 75, Lancini 85/

Nemačka - Španija 1:1 (1:1)

/Miler 35 - Rodrigo 6/

Poljska - Nigerija 0:1 (0:0)

/Mozes 61pen/

Portugalija - Egipat 2:1 (0:0)

/Ronaldo 92, 94 - Salah 56/

Škotska - Kostarika 0:1 (0:1)

/Urena 14/

Francuska - Kolumbija 2:3 (2:1)

/Žiru 11, Lemar 26 - Murijel 28, Falkao 62, Kvintero 85 pen/

(FOTO: Action Images)