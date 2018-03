Stići do het-trika je prilično teška stvar kada igrate u Ligama petice, a tek je retko doći do četiri gola na jednoj utakmici. Zapravo, pre ovog vikenda koji je iza nas to se dogodilo samo šest puta u dosadašnjem delu sezone. A samo ovog vikenda tri igrača su uspela da četiri puta zatresu mrežu protivnikai to u tri različite lige - Kristijano Ronalndo, Mohamed Salah i Mauro Ikardi.

Možemo da kažemo da su iz tog ugla dva dana iza nas bila posebna i da su fudbalski ljubitelji mogli zaista da uživaju.

Prvi je do takvog učinka došao Mohamed Salah. Liverpul je u Premijer ligi dočekao Votford i slavio sa 5:0, a Egipćanin je postigao četiri gola, pa mu ni to nije bilo dovoljno jer je asistirao kod gola Roberta Firmina.

Držao je Salah predavanje na temu - Kako igrati u sprintu svih 90 minuta. Leteo je po terenu, u nekim momentima je baš podsetio i po načinu igre i po vratolomijama na Lionela Mesija.

Pored četiri gola koja je dao iskazao se i brojnim razigravanjima. Mogao je njegov učinak da bude još bogatiji, barem za neku asistenciju bogatiji.

Jirgen Klop je posle meča bio oduševljen...

"Firmina sam morao da izvedem iz igre zato što se on nikada ne odmara, trči mnogo nazad. Mohamed to ne radi, ali ne odmara se jer trči unapred. Trči svaki sprint kao da je finale na 100 metara na Olimpijskim igrama. U Romi je igrao po strani, niko nije znao da može da igra kao napadač", rekao je Klop posle odličnog performansa Salaha koji je stigao do 28. gola u Premijer ligi ove sezone.

Salah je jedini do svoja četiri pogotka stigao u subotu, a onda su u nedelju dvojica ponovila takav podvig. Prvi je to uradio Mauro Ikardi u trijumfu Intera nad Sampdorijom od 5:0. Argentinac je jedini koji je dao četiri gola u gostima od sve trojice.

Odavno je poznato da je Maurito glavni igrač Intera i da kada on pogađa Nerazuri imaju čemu da se nadaju.

Prvi gol protiv Sampa došao je s bele tačke, onda je usledio gol petom, zakucavanje lopte pod prečku, a onda i fantastičan udarac volejem. Zaista je to bio iuzetan performans.

Ikardi je tako stigao do svog 22. gola na 24 utakmice Serije A. I čak ni takav učinak nije dovoljan da ubedi Horhea Sampaolija i da bude siguran putnik za Rusiju. Zato i ne čude izjave Lučana Spaletija posle meča u fazonu "Samo ti nemoj da ga zoveš, biće svež da nastavi da dominira u Interu sledeće sezone".

Do narednog "pokera" morali smo da čekamo do nedelje uveče. I postigao je - ko drugi - do Kristijano Ronaldo. Nastavio je Portugalac da pruža fenomenalne igre, a ovoga puta je četiri puta tresao mrežu Đirone u trijumfu Reala od 6:3.

Sa ova četiri gola Ronaldo je naravno stigao do nekih ludih brojki. Recimo, ovo mu je 22. gol na 23 meča u Primeri, a 2018. efikasniji je od brojnih evropskih timova.

Imao je Ronaldo i asistenciju protiv Đirone, ukupno 10 šuteva ka protivničkom golu... Na poslednjih devet sezona je dao 20 ili više golova.

Kristijano je dao 15 golova na 11 mečeva u 2018. godini, što je najmanje tri puta više od bilo kog drugog igrača iz pet najboljih liga u Evropi.

Pogledajte ovu tabelu za kraj...

Broj datih ligaških golova u 2018. godini:

Kristijano Ronaldo - 17

Arsenal - 17

Milan - 17

Mančester Junajted - 15

Borusija Dortmund - 14

Čelsi - 12