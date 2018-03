Još ova reprezentativna pauza, finiši šampionata širom Evrope, pa zagrevanje za Mundijal u Rusiji. A paralelno s tim zagrevanjem ići će i zagrevanje za letnju pijacu. Istina, fudbalska berza biće u drugom planu narednog leta, barem dok se ne završi Svetski kup, ali daleko od toga da je nećemo pomno pratiti kao i svake godine do sada.

Izjava Antoana Grizmana da će do početka Svetskog šampionata rešiti svoju sudbinu - da li ostaje u Atletiku, ili možda prelazi u Barselonu, kako se već duže vreme govorka; ili u možda u neki drugi klub - podstakla nas je da malo začeprkamo po specijalizovanim sajtovima i proverimo koje će to najveće zvezde gotovo sigurno promeniti sredinu narednih meseci. Dakle, mnogi poslovi biće uveliko gotovi, ili barem dogovoreni do juna, a najbolje uslove za tako nešto imaju fudbaleri kojima ističu ugovori. Oni mogu da pregovaraju i potpisuju predugovore, da se obećaju i slično. Zato smo napravili listu od 30 najzvučnijih imena koja kroz tri meseca postaju slobodni agenti.

I ona izgleda ovako:

Stefan de Fraj (26), Lacio

Emre Džan (24), Liverpul

Mario Baloteli (27), Nica

Delej Blind (29), Mančester Junajted

Džek Vilšir (26), Arsenal

Bernard (25), Šahtjor

Maks Mejer (22), Šalke

Luk Šo (22), Mančester Junajted

Milan Badelj (29), Fjorentina

Kvadvo Asamoa (29), Juventus

Maruan Felaini (30), Mančeter Junajted

Oguzan Ozjakup (25), Bešiktaš

Joan Kabaj (32), Kristal Palas

Žoao Mutinjo (31), Monako

Đorđo Kjelini (33), Juventus

Arjen Roben (34), Bajern

Hatem ben Arfa (31), Pari Sen Žermen

Zlatan Ibrahimović (36), Mančester Junajted

Amin Junes (24), Ajaks

Andre Pjer Žinjak (32), Tigres

Ašraf Hakimi (19), Real Madrid

Frank Riberi (34), Bajern

Santi Kazorla (33), Arsenal

Jaja Ture (34), Mančester Siti

Abel Ernandez (27), Hal

Pontus Vernblom (31), CSKA Moskva

Ivan Strinić (30), Sampdorija

Davide Santon (27), Inter

Zlatko Junuzović (30), Verder

Ivan Markano (30), Porto

Poslednjih nedelja ubedljivo se najviše piše i priča o Emreu Džanu, čiji je ostanak u Liverpulu pod velikim znakom pitanja. Tačnije, Nemac je mnogo bliže odlasku. Odranije je poznato da ga merkaju Juventus i Mančester Siti, Stara dama je čak preduzela neke konkretne korake, ali danas se može čuti kako ozbiljno treba računati i na Bajern, koji je rešen da novi tim stvara oko domaćih fudbalera, tačnije nemačkih reprezentativaca.

Atraktivna roba narednog leta i te kako će biti Mario Baloteli. Strelac 22 gola u 31 utakmici za Nicu ove sezone mogao bi da se vrati u Italiju, mada je Rajola nedavno odbacio neke mogućnosti. Kao Milan, na primer... Dok se Juve sam isključio iz "trke" za vragolastog napadača.

Jedan od najtraženijih štopera današnjice je Stefan de Fraj, a njemu takođe ističe ugovor s Lacijem. Holanđanin će sigurno debelo naplatiti tu činjenicu. Kako trenutno stoje stvari kesu će da dreši Inter.

Tu je još mnogo igrača koji sigurno menjaju sredinu, poput Luka Šoa, Maruana Felainija, te Deleja Blinda iz Mančester Junajteda, pa Jaje Turea iz Mančester Sitija, atraktivnog Bernarda iz Šahtjora. Velika borba biće između aktuelnih klubova i novih zainteresovanih strana za Maksa Mejera iz Šalkea, Džeka Vilšira iz Arsenala, Milana Badelja iz Fjorentine... A tu su i oni koji će vrlo izvesno produžiti saradnju sa svojim trenutnim poslodavcima. Teško je zamisliti da bi Đorđo Kjelini mogao da napusti Torino, ili možda Roben i Riberi Minhen.

Pomenućemo i neka manje atraktivna imena koja na leto ostaju bez ugovora. Tu su: Džonatan Bamba (Sent Etjen), Sung Jong Ki (Svonsi), Fakundo Fereira (Šahtjor), Džejms Mekartur (Kristal Palas), Dijego Rejes (Porto), Džoel Robles (Everton), Domeniko Krišito (Zenit), Dijumersi Mbokani (Dinamo Kijev), Lukas Hradecki (Ajntraht), Robert Hut (Lester), Mark Oliver Kempf (Frajburg), Nik Vergever (Ajaks), Serhio Kanales (Sosijedad)...

Foto: Action Images