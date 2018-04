Mohamed Salah definitivno igra sezonu iz snova. Egipćanin je još jednom bio tvorac pobede Crvenih sa Enfilda, ovaj put protiv Bornmuta. Bilo je 3:0 za ekipu Jirgena Klopa u 34. kolu Premijer lige koja je nastavila poteru čak i za drugoplasiranim Mančester Junajtedom, koji, doduše ima dva meča manje. Jasno je da je Liverpulov u dobroj formi, ovo mu je bio peti meč u prethodnih šest utakmica i euforija na Mersisajdu nastavlja da se širi.

A Salah je večeras postigao drugi gol za Liverpul u 69. minutu kada je glavom lobovao istrčalog čuvara mreže Bornmuta. Još jedan gol za špice, a mnogo je takvih dao Egipćanin.

To je Salahu bio 40. gol u sezoni, a 30. u Premijer ligi pa je postao prvi afrički fudbaler kojem je to pošlo za rukom u najjačem šampionatu na svetu. Prethodni rekorder bio je, naravno, Didije Drogba koji je dao 29 golova za Čelsi u sezoni 2009/10!

Ali, ne samo to. Postao je Salah i tek treći fudbaler u istoriji Liverpula koji je dao 40 ili više golova u jednoj sezoni. Pre njega to su uradili još samo legendarni Rodžer Hant i Ijan Raš. A s obzirom da će Salah do kraja sezone odigrati još utakmica, za očekivati je da u ovakvoj formi debelo prebaci ovaj učinak.

Iako rezultat to možda i ne pokazuje Liverpul je zaslužio i ubedljiviju pobedu od ove. Stvorili su Crveni dosta prilika za gol. Jednu od takvih na startu, tačnije u sedmom minutu, iskoristio je Sadio Mane.

Već tada bilo je jasno da Bornmut nema šta da traži na Enfildu, a posle serije promašaja treći pogodak za konačnih 3:0 postavio je Roberto Firmino, a u ulozi asistenta našao se Aleks Okslejd Čemberlen.

PREMIJER LIGA - 34. KOLO:

Subota

Sautempton - Čelsi 2:3 (1:0)

/Tadić 21, Bednarek 60 - Žiru 70, 78, Azar 75/

Barnli - Lester 2:1 (1:0)

/Vud 6, Long 9 - Vardi 72/

Kristal Palas - Brajton 3:2 (3:2)

/Zaha 5, 24, Tomkins 14 - Mari 18, Izkijerdo 34/

Hadersfild - Votford 1:0 (0:0)

/Ins 90+2/

Svonsi - Everton 1:1 (0:1)

/Dž. Aju 70 - Noton 43 autogol/

Liverpul - Bornmut 3:0 (1:0)

/Mane 7, Salah 69, Firmino 90/

20.45: (2,70) Totenhem (3,25) Mančester Siti (2,65)

Nedelja

14.30: (3,20) Njukasl (3,40) Arsenal (2,25)

17.00: (1,20) Mančester Junajted (6,75) VBA (14,00)

Ponedeljak

21.00: (2,05) Vest Hem (3,40) Stouk (3,70)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images