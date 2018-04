Hadžibabić, Šurjak, Buljan, Ilija Petković, Stane Karasi, Kule Aćimović, Pižon, Katalinski, Miroslav Pavlović, Evner Marić

Bila su to vremena kada fudbaleri nisu zarađivali ni delić novca koji se danas vrti u tom sportu. Ali bila su to i vremena kada smo živeli u mnogo većoj državi. Kada je konkurencija za mesto u nacionalnom timu bila značajno žešća. A opet, ni svi zajedno nismo uspevali da uradimo nešto zaista veliko, iako smo u pojedinim trenucima imali pakleno dobre timove. Vladimir Petrović Pižon može da posvedoči o onima sa svetskih prvenstava 1974. i 1982. godine. Javnost se tada nadala da bismo možda mogli i do borbe za medalju. Nismo uspeli. Zašto? Upozoravajuće zvuče Pižonove uspomene.

“Novac! Uvek jr problem bio novac”, priseća se legendarni fudbaler u intervjuu za uskršnji broj Sportskog žurnala u kome možete da pronađete sijaset zanimljivih priča.

Da se vratimo na ovu nama najzanimljiviju. Rukovodstvo Fudbalskog saveza tadašnje Jugoslavije kao da se trudilo da započne kavgu sa reprezentativcima. Krenimo redom. Na Mundijalu 1974. godine problem nisu bile premijer, već način isplate.

“Dogovor sa FSJ je bio da ćemo dobiti premije ako prođemo prvi krug. To smo i uradili. Igrali smo nerešeno sa Brazilom i Škotskom i pobedili Zair 9:0 i bili prvi u grupi. Trebalo je da premije dobijemo u nemačkim markama i to u Nemačkoj, jer tako ne bi bile oporezovane. Pred početak drugog kruga došli su ljudi iz FSJ i rekli da će premije biti plaćene u dinarima u Jugoslaviji. E, to je bio problem. Nastala je svađa, ekipa se raspala”, kaže Petrović.

U Španiji 1982. zakuvalo se oko kopački.

“Čuvena afera oko kopački. Opet je FSJ pravio problem. Igrači su potpisali ugovore sa Pimom i dobili po 20.000 maraka. Ja nisam, jer sam već imao ugovor sa Arsenalom, pa nisam hteo nikakve druge ugovore da potpisujem. Pred polazak u Španiju došao je predsednik FSJ Tomaš Tomašević i rekao da moramo da igramo kopačkama Adidasa, čije smo dresove nosily. Adidas je imao mnogo bolje kopačke, uglavnom smo igrali u njima za klubove, bile su spejs-šatl za Pumine, ali nije plaćao. Puma je plaćala i to dobro, za 20.000 maraka mogao je auto da se kupi i normalno je što su igrači htei novac, a pošto bi ga dobili u Španiji opet ne bi plaćali porez. FSJ nije dao”.

Atmosfera je tu pukla, u Španiji ne prolazimo grupu pošto domaćini puštaju Severnu Irsku da pobedi u poslednjem kolu i tako Plave izbacuju sa turnira. Menadžment Saveza je ljut, sveti se igračima. Na razne načine.

“Dušanu Saviću, Safetu Sušiću i meni bilo je obećano da ćemo moći da odemo u inostranstvo iako nismo napunili 28 godina. Nedostajalo nam je po nekoliko meseci. Ja sam već potpisao za Arsenal i otišao na pripreme sa ekipom. Onda je na sednici Izvršnog odbora FSJ odlučeno da ne možemo u inostranstvo. Posle sam saznao da je za mene odluka bila 7:9. Otišao sam u Arsenal šest meseci kasnije, ali potpisao sam drugi ugovor , ne tako dobar kao onaj koji sam imao pred Svetsko prvenstvo. Slično su prošli i Savič i Sušić”, priseća se Petrović u intervjuu za praznično izdanje Sportskog žurnala.

