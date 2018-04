Sa poslednjeg duela Zvezde i Napretka

Pobeda u Kruševcu i zvanično bi uručila šampionski pehar Crvenoj zvezdi. Ali neće to biti lako izvodljivo. Vladan Milojević na konferenciji za novinare uoči utakmice 34. kola Superlige podseća: ove sezone baš je Napredak jedini tim koji ima bolji skor u međusobnim okršajima sa Zvezdom!

Ima i sa Partizanom... I Radničkim... I Vojvodinom...

“To je stvarno zanimljivo, jedino protiv Napretka imamo negativan skor. Izgubili smo u Kruševcu, ovde je Napredak izjednačio i uzeo bod na Marakani. Takođe, mislim da imaju najbolji skor protiv ekipa iz gornjeg dela tabele. I protiv nas, protiv Vojvodine.. Ne leži im samo Čukarički (i Voždovac, prim.aut). Pazite, to je stvarno skup dobrih pojedinaca. Iskusna ekipa. Imaju i iskusnog, najiskusnijeg trenera u ligi Milorada Kosanovića. Verovatno nam nešto sprema. Jedni su od retkih da imaju stabilnog finansijsera i to se odražava na igre“, hvali Milojević sutrašnjeg rivala.

Hvalio je i Kosanović, ali je već najavio da crveno-bele neće u Kruševcu dočekati cvećem rekavši da misli da je “normalne da titulu proslave u Beogradu“.

“Kosan je jedan trener, koji je... Iskusan, uvek su njegove izjave... Voli da tako... Prošli put je fokus bio na Maja Vujovića, na pošteno suđenje, ovog puta gde ćemo da slavimo. Dobro... Dosta iskustva ima, dosta igra reči. U svakom slučaju je čovek za respekt i poštovanje. Gospodin Kosanović je bio trener ovde u Zvezdi, tako da ne bi stavljao sad neki akcenat na to“, smeje se Milojević.

U Kruševcu, neće moći da računa na suspendovane Milana Rodića i Nenada Milijaša, ali se nada da će imati podršku sa tribina i da će zvezdaši ispuniti stadion Mladost.

“Ovi momci su apsolutno zaslužili podršku. Ambijent u Kruševcu je uvek lep, stadion je uvek lep. Kruševljani vole fudbal, vole klub. I zaslužuju kao grad da imaju ovakav klub, visoko plasiran“.

Bilo kako, Napredak će sigurno biti dodatno motivisan protiv Zvezde, a ni Beograđanima isti ne manjka. Matematički overena titula, pa taj negativan skor protiv Čarapana. Milojević odmahuje glavom. Nije samo to.

“Ovo je Zvezda, mi moramo da i u prijateljskoj utakmici idemo na pobedu, da igramo dobro. Zvezda je sasvim dovoljno veliki klub da tako razmišlja. I mi smo ti, nećemo se menjati, daćemo sve od sebe. To tražim od igrača. Normalno, sport je ovo, videćemo kako će se završiti“, završava Milojević.

(FOTO: Star Sport)