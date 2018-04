Legendarni golman Juventusa Đanluiđi Bufon oštro je demantovao glasine da je nakon poraza od Napolija žestoko napao saigrače, a pre svih Medija Benatiju, koji je krivac za nekoliko poslednjih golova, od kojih je pristalica Bjankonera najteže pao ovaj poslednji protiv Napolija u 90. minutu.

Ipak, Bufon poručuje da su sve te informacije pokušaj urušavanja jedinstva unutar svlačionice ekipe koja je osvojila prethodnih šest šampionskih trofeja.

„To su ogovaranja i izmišljtine. Takve stvari su usmerene ka klubovima poput Juventusa koji nemaju slabu tačku. Oni pokušavaju da destabilizuju sredinu i potkopavaju sigurnost i jedinstvo unutar svlačionice. To je normalno, to se dešava od kada sam došao u Juventus. Niko u poslednjih 17 godina, od kada sam ja u Juventus nije imao pravo da upire prst u nekoga i okrivi ga za grešku i poraz. Dok sam ja kapiten ovog tima to se nikada neće dogoditi“, rekao je Bufon.

Markonanski štoper unutar tima ima status kao i svi ostali prvotimci.

„Mehdi ima izuzetno poštovanje od strane igrača i zajedno je sa nama na istom cilju. Žao mi nje što sam primoran to da istaknem, jer je u pitanju neistinita kleveta i neophodno je da zaštitim ekipu i Medija, koji je sjajan momak. Izgubili smo pet važnih bodova u poslednjih nekoliko dana, ali smo i dalje prvi sa vrlo malom prednošću. Moramo da pokušamo da je zadržimo do kraja. To je naša dužnost. Predhononik 10 meseci je sa sobom nosilo ogromnu fizičku i emotivnu potrošnju, ali sada je ostalo još dvadesetak dana i moramo da dođemo do krajnje granice našeg potencijala. Ako su drugi bolji od nas, čestitaćemo im, jer u sezoni kada imate 38 kola na kraju uvek šampion uvek bude zaslužen“.

Četiri kola do kraja, plus Kup Italije.

„Meč sa Interom je odlučujući, ali i oni sa Bolonjom, Romom i Veronom će biti. Onda Kup Italije… Pred nama je 20 dana tokom kojih ćemo morati na teren da vratimo želju i sportski bezobrazluk. Svi moramo da budemo ujedinjeni. Ako, ne bićemo u rukama naših protivnika i onih koji su u nekoliko trenutaka naših teškoća uvek pokušavali da stvore probleme sa neosnovanim vestima, ali nikada nisu uspeli. U svakom slučaju nadam se da ćemo u narednih 20 dana uspeti da budemo pravi Juventus“, rekao je Bufon.

Juventus u subotu od 20.45 gostuje Interu na Đuzepe Meaci.

Foto: Action images