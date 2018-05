Bivši napadač Mančester Junajteda, Dvajt Jork, oduvek je bio poznat kao neko ko slobodno iznosi mišljenje, a posebno kada se radi o Crvenim đavolima.

Junajted ne može da se pohvali ovom sezonom na čelu sa Žozeom Murinjom, a Jork je spreman da "se kladi" da bi sa ovim igračima Pep Gvardiola bio prvak Engleske.

Jork, koji je proveo četiri uspešne godine u Junajtedu (od 1998. do 2002) ubeđen je da je taktika Portugalca loša.

Da to ublaženo prevedemo.

"Nadate se da će jedan od velikih talenata proizvesti momenat magije i da će vam doneti pobedu. Junajted čeka takav momenat i obezbedi prednost od 1:0. To nije način na koji Junajted treba da igra. To je gomila s..., po mom mišljenju".

Ne sviđa mu se način igre, tolika defanzivnost.

"Sećam se kada smo igrali protiv Liverpula u gostima i imali jedan šut za ceo meč. Junajted tako ne igra. Ljudi žele da plate da gledaju kako se igra napadački fudbal, na gol više", kaže Jork.

Bivši napadač Mančester Junajteda je ubeđen da bi ovaj sastav Crvenih đavola bio šampion da je na klupi Pep Gvardiola.

"Defitivno bi Junajted bio šampion kod Gvardiole. Siti igra napadački fudbal. Nemojte mi reći da su Sitijevi igrači toliko superiorniji od Junajtedovih. Tu su Marsijal, Rašford, Lingard, Sančez, Lukaku. Imamo veoma, veoma dobru ofanzivnu liniju".

A onda je Jork poentirao.

"Razlika je u tome što Siti ima trenera koji razmišlja pozitivno i želi da igra napadački fudbal. Na crvenoj strani, imamo menadžera koji želi da pobedi 1:0 i igra defanzivno. Jednostavno, to je razlika", kaže Jork.

Baš nije zadovoljan Posebnim...

Junajted je trenutno na 16 bodova iza Sitija.

Foto: Action images