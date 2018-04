Spartak se gostio u Novom Sadu

Punih sedam godina je čekao Spartak na pobedu u Novom Sadu. Punih sedam godina sve do ove sezone. A u ovom takmičarskom ciklusu već dve. Posle brutalnih 5:0 u avgustu, Subotičani su se još jednom radovali na bunjištu pokrajinskog rivala. Ovaj put ne toliko ubedljivo, ali rezultatski podjednako važnih 2:0 u drugom kolu plej-ofa Superlige.

Novosađane je načeo Noboru Šimura, 25-godišnji zadnji vezni iz Japana, koji je postigao svoj treći gol u dresu Subotičana. Prva dva je dao u mečevima sa Radom, sada je pokazao da nema pik samo na Građevinare. Svaki put kad Šimura pogodi Spartak pobedi, a to nepisano pravilo pečatirao je u 81. minutu utakmice Nemanja Nikolić, jubilarnim, 10. pogotkom u sezoni, svojim prvim još od 11. marta, tek drugim u kalendarskoj 2018. Tek da ne bude da je zaboravio da postiže golove.

Sve skupa, još jedna uverljiva partija Subotičana i peti trijumf u poslednjih šest kola. Fudbaleri Spartaka tako su se osamili na trećem mestu na tabeli Superlige, pa možemo da konstatujemo da Evropa više ne izgleda tako neuhvatljivo.

Teško da se bilo ko tome nadao pred početak sezone, pa i posle zimskog prelaznog roka kada su Suboticu napustili Đorđe Ivanović, Stefan Hajdin i Aleksandar Radovanović, nosioci igre iz fenomenalnog jesenjeg dela sezone. Ko se tome nadao i kada je Aleksandar Veselinović - trener koji je sve to tako lepo posložio - rešio da ode procenivši da će u Vojvodini imati bolje uslove za veći rezultat?

Možda će se zaista na leto evropske utakmice igrati i u Novom Sadu. Ali ako ih neko bude igrao biće to Spartak. Nažalost, teško da će Gradski stadion u Subotici ispuniti uslove za organizaciju međunarodnih mečeva i to je problem koji neće biti tako lako rešiv. Ali ako Spartak nastavi da igra kao i u poslednjih mesec ili dva? Problem za sve ostale superligaške kandidate za izlazak na međunarodnu scenu. Nismo očekivali da ćemo to pričati i u kasnom aprilu, ali Spartak uz večite, pa i Čukarički - a Brđani su mu naneli taj jedini poraz u poslednjih šest kola - igra najbolji fudbal u Srbiji.

Superliga, plej-of, 32. kolo:

Petak:

Voždovac - Napredak 1:0 (1:0)

/Stuparević 7/

Subota:

Radnički - Crvena zvezda 1:3 (1:1)

/Pavkov 43 - Krstičić 7, Pešić 56 pen, Ben 60/

Nedelja:

Vojvodina - Spartak 0:2 (0:1)

/Šimura 28, Nikolić 81/

U toku:

Partizan - Čukarički

