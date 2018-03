Nije da baš treba da padnemo u nesvest od uzbuđenja i sreće, ali ako ništa drugo napravili smo pomak i večeras u Londonu bili tim koji ima pravo da stremi visokim ciljevima. Opor utisak iz Torina popravljen je zahvaljući perfektnim napadačkim reakcijama Aleksandra Mitrovića koji je na odlična dodavanja Filipa Kostića dva puta matirao nigerijskog golmana i doneo Orlvoma trijumf u jednoj od poslednjih provera pred Mundijal u Rusiji - 2:0.

Više želje, više opipljivih šansi, više izgrađenih akcija, više čvrstina u defanzivi, više ozbiljnosti i na kraju - kvalitetne igre. Tako nekako je izgledalo londonsko izdanje Srbije, mada nije mnogo teško napraviti veliki skok u odnosu na viđeno u Torinu protiv Maroka. Međutim, na travi stadiona Bartona nije bilo individualnih gluposti, početničkih grešaka i neracionalnih poteza. Kada se podvuče crta, zaslužili smo da dobijemo i ubedljivim rezultatima vrlo nezgodnu afričku selekciju. Uostalom, Mitroviću je poništen čist pogodak...

Dobro je što je napadač Fulama Aleksandar Mitrović nastavio da pumpa golgeterske mišiće pred turnir u Rusiji, još bolje je što je odbrana sa bivšim kapitenom Ivanovićem i Nastasićem bila mnogo stablnija. Bilo je i manjkavosti, ali je Mladen Krstajić uvrštavanjem Luke Milivojevića u startnu postavu dobio na stabilnosti. Kao lokomotiva je nekadašnji vezista Zvezde i Olimpijakosa povukao loptu u 68.minutu i započeo akciju koja je krunisana pogotkom. Mnogo toga je Milivojević radio večeras, pomogao Matiću da ima konkretniji učinak, podigavši tim na viši nivo. Ostalo je još da sačekamo Sergeja Milinkovića Savića i nadamo se da će do juna Dušan Tadić ponovo pronaći put do magistrale fudbalskog majstorstva. On nam je u svom pravom izdanju baš nedostajao večeras. Posebno kada je za pakovanje golova raspoložen Filip Kostić.

Ni za pohvalu, ni za hroničnu pokudu. Tako nekako su delovali reprezentativci Srbije u prvom poluvremenu duela sa Nigerijom. Agresivan početak, nešto što bi trebalo da predstavlja konstantan sastojak u igri Orlova, bio je više nego jasan signal da Krstajićevi momci žele da poprave utisak iz Torina. Jedna šansa Mitrovića, druga šansa Mitrovića, na posletku i gol koji je poništen zbog loše reakcije pomoćnog arbitra.

Bili smo mnogo opasniji nego protiv Maroka, ali nismo spojili realizaciju sa solidnim izdanjem. Nije bilo igrača koji bi predstavljali most između tih faza solidnog izdanja i kvalitetne realizacije. Super Orlovi iz Afrike oslanjali su se na kvalitet Mozesa. Dva puta je pomenuti Mozes tukao iz daljine, ali nije bilo promene rezultata. Selektor Krstajić nije želeo da eksperimentiše. Spojio je Matića i Milivojevića u srcu manevra. Odmah se to odtazilo na stabilnost i agresiju.... Šteta što samo Ljajić i Tadić u dobrom delu prvog poluvremena nisu bili u traženom modu.

Povremeno su se javljali, kao u 35.minutu kada je Rukavina odlično ostavio loptu, Tadić je šutirao, ali je golman Nigerije Uzoho pokazao da ima brze ruke.

Bilo je lepih momenata u igri našeg tima i u nastavku, međutim uvek smo imali dodir više kada nismo smeli. Ili smo birali loša rešenja. Ulazak Igala je probudio Nigerijce, Ivobi je povremeno demonstirao prirodni dar i zaključavao loptu u duelima jedan na jedan. Opasne situacije pravili su pred golom Stojkovića posle faula naši ivali. Malo je nedostajalo da nas Igalo prevari.

Od tog momenta Orlovi su kao i u većem delu meča preuzeli kontrolu. I poentirali na opisan način. Razogopadio se Mitrović, razgoropadio se Kostić. Dovoljno za dve mat situacije u roku od 13.minuta.

Ovo već sluti na dobro.

SRBIJA - NIGERIJA 2:0 (0:0)

/Mitrović 68, 81/

Stadion: Hajv u Londonu

SRBIJA: Stojković - Rukavina, Ivanović, Nastasić, Kolarov - Milivojević, Matić (Grujić od 65) - Tadić, Ljajić, Kostić (od 89. Gaćinović) - Mitrović.

NIGERIJA: Uzoho - Ebuehi, Trost Ekong, Ajdovu, Avazijem - Ndidi, Obi, Ivobi - Onazi (Ogočukvu od 77), Mozes (Igalo od 46), Musa.

(Foto Action Images)