Ovo više nije strašna forma, ovo je majstorstvo: Jovićeva magija odvela Ajntraht u finale kupa! (VIDEO)

Petom u letu - pravo u metu! Luka Jović je fantastičnom reakcijom u 75. minutu utakmice u Gelzenkirhenu postigao pobedonosni gol protiv Šalkea i odveo svoj Ajntraht u finale Kupa Nemačke, pravo na noge mihnenskom Bajernu - 0:1 (0:0).

Sjajni srpski napadač je još jednom na pravi način uzvratio zahvalnost za poverenje sjajnom hrvatskom strategu Niku Kovaču, koji i te kako ume da iskoristi uspon forme koji doživljava nekadašnji izdanak škole Crvene zvezde. Jović je neverovatno reagovao nakon odličnog centaršuta Žonatana de Guzmana i petom iz okreta poslao loptu u nebranjeni deo Šalkeove mreže. Joviću je ovo bio deveti gol u sezoni i prvi u Kupu Nemačke na petoj utakmici. Ali svakako najvredniji do sada.

Ajntraht je još jednom pokazao da se ove sezone ne nalazi slučajno u vrhu tamošnjeg fudbala. Nadigrao je favorizovanog domaćina, imao kontrolu igre i čekao svoju priliku da dođe do kapitalnog pogotka. On je došao u najboljem mogućem trenutku, kada domaći tim više nije imao snage ni umeća da se vrati u igru.

Ajntraht je nadomak velikog uspeha u ovoj sezoni. Plasman u Ligu šampiona više nije toliko realan cilj kao do pre nekoliko nedelja, ali se sada ukazala velika šansa za osvajanje trofeja i to u okršaju sa jednim od najboljih timova Evrope. Taj meč će krunisati sve dobro što je Kovačev tim učinio do sada.

Finale će biti odigrano 19. maja na Olimpijskom stadionu u Berlinu, a veliki broj pravih zaljubljenika u fudbalsku igru će navijati za Ajntraht. Jedno od najvećih osveženja evropskog fudbala u ovoj sezoni.

