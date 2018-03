Od kada je počeo prolećni deo sezone crno-bele muče povrede. Veliki broj utakmica, igranje na tri fronta, ostavili su svoj danak. Među igračima koji su još od priprema na Kipru bili više van ekipe nego na terenu je i Ognjen Ožegović. Ali sve dolazi na svoje. Tako se Ožegović upisao u strelce protiv Čukaričkog i praktično overio pobedu do koje je put trasirao Leandre Tavamba.

"Povreda polako prolazi, ali još nije sanirana sasvim. Nadam se da će uskoro proći, kako bih mogao da igram bez bolova. Što se tiče samog gola, mnogo mi znači, jer je to nagrada za moj rad. Ali bez ovakve igre čitavog tima ništa mi ne bi značilo. Više od svega me raduje što smo odigrali dobro u svim segmentima i pokazali da vredimo", poručio je napadač srpkog šampiona.

Partizan očekuje dug put do cilja, prožet borbom na dva fronta?

"Upravo tako. Ova pobeda ništa neće značiti ako ne pobedimo u sredu i svaku sledeću utakmicu, jer dres Partizana od nas to traži i toga moramo biti svesni svakog trenutka".

U utakmici protiv Čukaričkog i u vazduhu se osećala dobra saradnja sa Tavambom...

"Drago mi je zbog Tavambe i njegovog gola. Juče je zaista sve izgledalo perfektno", podvukao je Ožegović.

