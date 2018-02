PAOK i Prijović odbili 22.000.000 od Kineza!

Aleksandar Prijović i PAOK nastavljaju da idu ruku pod ruku. Prema saznanjima lokalnih grčkih medija, PAOK je odbio ponudu jednog kineskog kluba od oko 6.000.000 evropskih novčanica, a ni srpski reprezentativac nije bio spreman da karijeru nastavi na Dalekom istoku, iako mu je navodno na stolu bio četvorogodišnji ugovor ukupne vrednosti 16.000.000 evropskih novčanica.

I ne samo to. Sin vlasnika PAOK-a Ivana Savidisa, Džordž u ponedeljak je potvrdio da je Prijović spreman da potpiše novi ugovor i da su pregovori već počeli.

“Posle svega što smo videli u nedelju i teškog, a važnog perioda koji je iza nas, on je odlučio da produži ugovor sa klubom. To zaista cenimo i poštujemo. Zato smo otvorili pregovore”, rekao je Savidis novinarima dan pošto je zbog incidenta u kojem je pogođen trener Olimpijakosa u Solunu odložena utakmica PAOK-a sa rivalom iz Pireja.

Kao jedan od glavnih razloga za ovakvu odluku srpskog napadača, navodi se njegove velika želja da se solunskim klubom osvoji duplu krunu u Grčkoj i pomogne PAOK-u da se sledeće sezone plasira u Ligu šampiona.

U dosadašnjem toku sezone Prijović je za PAOK odigrao 28 mečeva i dao 19 golova u svim takmičenjima.

Foto: www.paokfc.gr