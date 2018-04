To što je Gvarani napravio u februaru večerašnjem rivalu, vratiti se neće. Čak 6:2 za sramotu Sol de Amerike, rezultat je koji pamte kladioci koji su se omrsili igrajući na golove, jer prošlo je sve, od GG, do 6+… Da li će večeras ponovo duvati promaja među stativama?

Sve je moguće, s tim što ovoga puta treba računati ne na otpor Sol de Amerike, već na želju da se vrati poljujana čast. Naime, noćašnji domaćin je do 12. kola paragvajske Aperture izgubio samo tri puta, a Gvarani sedam. Dosta interesantna razlika, uz šta valja znati da je Sol de Amerika do sada povukla gol razliku od 24:20. Uz to, na dve od minulih pet utakmica domaćina došlo je i 6+ tipovanje, a isto toliko puta na Gvarani se isplatilo onima koji su čekali 5+.

Tako stvari stoje, a da li se isplati i ovog puta tipovati na golove valja dobro razmisliti, ili bar makar malo umanjiti cifre. Sigurno je jedino da će Sol de Amerika pojuriti ka golu Gvaranija koji je od proteklih pet utakmica izgubio čak četiri, i primio zasad najviše golova u paragvajskoj Aperturi. Zato, zapamtite 26 lopti stoji do sada u mreži Gvaranija.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 01:00 1376 PAR 1 Sol America - Guarani Asuncion kmb 1&3-5 4,00 Ukupna kvota 4,00

Paragvaj 1 – 12. kolo

01.00: (2,45) Sol de Amerika (3,25) Guarani (2,75)

* Kvote su podložne promenama

FOTO: Shutterstock