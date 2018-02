Paranoja ili ih zaista buše sa svih strana?

Bod razlike u korist Napolitanaca, zajedno su osvojili 119 bodova što je apsolutni rekord u ovoj fazi prvenstva u Italiji. Juventus je konačno dobio ravnopravnog takmaca u borbi za šampionsku titulu, ali sa neizvesnom završnicom u Seriji A vratile su se i optužbe o zakulisnim radnjama torinske Stare dame. Na udaru je ugled kluba, tako okaljan Kalčopoli skandalom, ponovo je na ispitu, iako ovih prethodnih šest uzastopnih pehara niko ne može da im ospori. Ovaj sedmi na koji su se namerili već sada osporava Aurelio de Laurentis, uveren da gigant iz Torina već kopa rupu njegovom timu.

Doduše, možda je po sredi samo De Laurentisov filmski mozak. Možda čuveni producent samo pokušava da provokacijama izrežira scenario u kojem će celu zemlju okrenuti protiv Juventusa, omiljenog, a istovremeno i omraženog tima na “čizmi“. Možda pokušava da natera Maksa Alegrija da pukne pod pritiskom.

A možda - samo možda - u svemu ovome ima bar zrnce istine? Jer Juve jeste moćan. Mnogo moćan. Samo je pitanje da li i spreman da tu svoju snagu, sve veze uspostavljene tokom decenija na samom vrhu, sav novac koji se u porodici Anjeli akumulira već vekovima, da sve to stavi u službu - rušenja De Laurentisovog projekta u Napulju.

Kako? Prvi čovek Napolija ima spreman odgovor, pa između ostalog kaže da mu je baš Juve - i to u saradnji s Bajernom - upropastio dogovor koji je već postigao i sa Ajaksom i sa Aminom Junesom.

“Ugovor je bio potpisan, ali onda je Junes zbog ozbiljnih porodičnih problema izabrao dolazak u Napoli odloži do leta. Očekivali smo to... Mada... Bilo je tu nekih trouglova. Sa prijateljima iz Nemačke i njihovim prijateljima... Razmislite samo: Juve, Bajern, ECA (evropsko udruženje najbogatijih klubova), Uefa... Da li ste shvatili radnju?“, upitao je De Laurentis novinare Gazete delo sport.

Jasna je šta insinuira, iako pažljivo to i ne izgovara. Kada govori o Juventusu međutim nema zadršku. Nema ni sumnju da će Stara dama u finišu sezone pokušati da iskoristi svoj uticaj ne bi li saplela Napolitance. Na razne načine.

“Jedini smo klub u Seriji A koji bankama ništa ne duguje. Jeste da je naš budžet trećina Juventusovog, ali naši računi su u boljem stanju nego njihovi. Juventus međutim pripada najmoćnijoj porodici u Italiji, Anjelijevi su u toj poziciji već 100 godina. Nije to pitanje novca, već odnosa koji i bez izgovorena reči mogu da promene situaciju. To je istina na svakom nivou“.

Kao jedan od argumenata De Laurentis izvlači iz rukava internacionalnu marketinšku agenciju Sportfajv koja je izgradnju Juventuse Arene pomogla sa 75.000.000 evra, a zauzvrat dobila ekskluzivno pravo da prodaje ime sada - Alijanc stadiona. Sarađivala je ta agencija sa klubovima poput Barselona, Pari Sen Žermena, Borusije Dortmunda... Vrlo je uticajna naravno.

“Njima su maltene poklonjene dve trećine stadiona, a ja sam sedam godina sređivao finansije samo da bismo mogli da igramo na San Paolu“.

Ono čega se De Laurentis ipak najviše plaši nisu marketinški stručnjaci. Već ljudi u crnom. Sudije. Pamti još Italija pod kolikim su pritiskom arbitri bili kada je Lučano Mođi žario i palio. Posle toga, Juventus se sasvim upristojio, ali njegovi protivnici i dalje mu ne veruju da je promenio ćud, već samo odelo.

“Neće o skudetu odlučiti naš derbi sa Juventusom, nego povrede i sudijske greške. Čak i ako je tu video tehnologija. Dopada mi se kada sudija ima hrabrosti da otrči da pregleda snimak svaki put kada nije siguran“.

A da li se i Juventusu dopada?

“Znate kako sve funkcioniše“, odgovara De Laurentis, koji je imao i zanimljivu repliku na novinarsku konstataciju da se možda samo uplašio Juventusa?

“Ne plašim se nikoga! Snimao sam filmove u Kongu i Nigeriji, gde su ljudski životi ugroženi. Šta bi to moglo da me uplaši u svetu fudbala“.

