„Više sam trener stvaralac, nego osvajač. Nemam još trofej, ali pravim igrače“.

Tim rečima je Miroslav Đukić otišao na zimsku pauzu, uveren da je u njegovoj poslovnoj biti važnije da pravi fudbalere nego da podiže pehare, ali će u završnoj utakmici sezone, ipak, imati priliku da zagrli prvo znamenje otkako se bavi trenerskim poslom. A nije prošlo malo - celih 12 godina otkako je seo na klupu.

Večeras u Surdulici pruža mu se šansa da „otvori“ vitrinu i u nju stavi Kup Srbije, s obzirom da Partizan slovi za velikog favorita protiv lučanske Mladosti (19.00, TV Arena sport 1).

Od trenutka kad su početkom plej-ofa porazom u večitom derbiju izgubili realne šanse da odbrane titulu, crno-beli su se preorijentisali na drugi kolosek i pod uslovom da slave na stadionu Radnika ne samo da će odbraniti trofej osvojen prošle godine pobedom nad Crvenom zvezdom i tako sezonu, ipak, učiniti koliko-toliko uspešnom, već će prvi put u istoriji vezati het-trik kupova, s obzirom da su slavili i u Gornjem Milanovcu maja 2016. Do šanse da se bori za priznanje Parni valjak je stigao pobedama bez primljenog gola protiv Rtnja (3:0), Rada (3:0) i Javora (2:0), da bi u polufinalu istegao živce navijačima i tek u 90. minutu revanša, zahvaljujući snalažljivosti Saše Ilića, eliminisao Čukarički (2:4, 2:0). Povoljno saznanje za stručni štab je povratak među stative reprezentativnog golmana Vladimira Stojkovića, spremnost Zorana Tošića, kao i sve bolja forma Đorđa Ivanovića i raspoloženje Danila Pantića, što bi moglo da bude presudno u namerama da se razoružaju borbeni Lučanci.

ŠTA MOŽE NEŠKOVA MLADOST?

Trener crno-belih najavljivao je prethodnih dana ofanzivu od prvog minuta. I čini se nije bio samo “jak” na rečima. Partizan bi meč u Surdulici trebalo da počne u formaciji 4-4-2. Sa Tavambom i Ivanovićem kao tandemom napadača, dok bi iza pored jednog zadnjeg veznog Saše Zdjelara trebalo da deluju Đerlek, Pantić i Tošić. Vrlo ofanzivno.

“Veoma je važno da nisku trofeja dopunjemo svake godine. Ova sezona je, generalno, bila dobra za nas, bez obzira što nismo osvojili ligu. Igrali smo dobro u Evropi i bilo bi lepo da sve zaokružimo osvajanjem trofeja u kupu. Još kada sam došao u Partizan saznao sam da je vrlo važno da svake godine osvajamo trofeje. Ove sezone smo u prilici da se radujemo u kupu i sve ćemo učiniti da pehar zadržimo kod kuće”, rekao je Leandre Tavamba za Sportski Žurnal.

A tim Nenada Milovanovića i te kako je nezgodan za crno-bele. Još dok nije počela sezona, tokom pripremnog perioda, Mladost je tukla Partizan u kontrolnom susretu (1:0), pošteno ga je namučila u Lučanima i u drugom delu prvenstva, kad je sve do 86. minuta vodila sa 1:0, da bi pogoci Marka Jevtovića i Miloša Šatare (autogol) označili preokret (2:1). Koliko je Neškov tim „tvrd“ može se zaključiti na osnovu podatka da je do završnice plej-auta, kad je pretrpeo dva bezbolna razočaranja, bio u seriji od sedam utakmica bez poraza. U tom nizu su i dva rutinska polufinalna meča s Mačvom (1:1, 4:0). Pre šabačkog superligaša, Mladost je na putu do finala kupa eliminisala novobeogradski Radnički (1:0), novosadski Proleter (5:1) i Vojvodinu (1:0), a finale Kupa Srbije je najveći uspeh u 66-godišnoj istoriji kluba.

“Muški ćemo se suprotstaviti crno-belima, imamo kvalitet i želimo da se sa peharom vratimo u Lučane. Uostalom, pobednici se samo pamte, došli smo na korak od cilja i hoćemo da ostanemo upisani kao pobednici. U Surdulici nas čeka divan ambijent, pun stadion s mnogo naših navijača”, istakao je vezista Lučanaca Aleksandar Pejović.

Mada za finala važi nepisano pravilo o malom broju golova, istorija međusobnih susreta Partizana i Mladosti najavljuje efikasno izdanje. Od poslednjih deset mečeva na čak osam prošla je igra 3+, a kako su u istom periodu crno-beli ostvarili čak devet pobeda i samo jedan remi pripada im uloga favorita. Bez obzira na neutralni teren.

PARTIZAN - MLADOST (19 časova, TV Arena)

Stadion: Radnika

Kapacitet: 2.717

Sudija: Majo Vujović

PARTIZAN (4-4-2): Stojković - Vulićević, N.R.Miletić, Marković, Antonov - Tošić, Zdjelar, Pantić, Đerlek - Tavamba, Ivanović. Trener: Miroslav Đukić.

MLADOST (4-2-3-1): Rosić - B.Milošević, N.Milošević, Šatara, Pešić - Pejović, Tumbasević, L.Jovanović, Pavlović, Dimić - Radivojević. Trener: Neško Milovanović

PUT DO FINALA

PARTIZAN

Šesnaestina finala

Rtanj (G) 3:0

Osmina finala

Rad (D) 3:0

Četvrtfinale

Javor (G) 2:0

Polufinale

Čukarički (G) 2:4

Čukarički (D) 2:0

UKUPNO:

5 4 0 1 12:4

MLADOST LUČ.

Šesnaestina finala

Radnički Novi Beograd (G) 1:0

Osmina finala

Proleter Novi Sad (D) 5:1 Z

Četvrtfinale

Vojvodina (G) 1:0 Z

Polufinale

Mačva (G) 1:1 Ž

Mačva (D) 4:0 Z

Foto: MN Press