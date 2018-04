Isti dan - različiti sport. Prošla su bezmalo četiri meseca, međutim, slike su toliko upečatljive da ostaju urezane u sečanje. Tog 12. decembra Partizan je gostovao u Kruševcu i trebalo je da igra fudbal, a u stvari se valjao po blatu i na kraju ga je Napredak u blato i bacio (1:2), da bi samo sat i 15 minuta kasnije, na drugom kraju Evrope, u Liverpulu, vejao sneg tako da maltene prekriva bradu Mohameda Salaha, ai to ne smeta ni igračima Crvenih, ni Evertonovim, sve pršti u Mersisajd derbiju, jer su uslovi takvi da lopta samo klizi terenom.

Nikad Srbija neće prići Engleskoj po pitanju infrastrukture, međutim, u Partizanu su rešili da urade šta je do njih i naprave, bar u Humskoj 1, ambijent koji bi im garantovao bolje partije. Kad igraju kod kuće. Za narednu sezonu u planu je realizacija tri projekta koja se u razvijenom sportskom svetu podvode pod normalno funkcionisanje.

Konkretno: zamena travnate podloge, ugradnja grejača ispod terena i napokon početak izgradnje Internata u „Zemunelu“.

„Za narednu sezonu je prioritet postavljanje nove trave i ugradnja grejača ispod terena. To će biti sledeća velika investicija. Ukoliko budemo imali dobar prelazni rok to ćemo uraditi ranije“, predočio je Miloš Vazura, generalni direktor srpskog prvaka, u intervjuu za klupsku televiziju.

Trava na stadionu Partizana poslednji put zamenjena je u jesen 2014. I to sredstvima Fudbalskog saveza Srbije, kako bi u Humskoj 1 reprezentacija mogla da igra kvalifikacije za EP i SP. Dotrajala je. Potrebna je nova. Grejači su dodatna investicija. Možda i revolucionarna kad su crno-beli u pitanju, jer se ne bi dešavale scene iz decembarskog susreta sa Vojvodinom kad se igralo po snegu.

A kad je u pitanju internat, on već poprima oblike Skadra na Bojani, jer je o njemu još pre desetak godina pričao bivši predsednik Dragan Đurić.

„Nadam se da ćemo već od avgusta kreneti u izgradnju internata. Rešili smo najveći deo problema s papirima i očekujem da napravimo zgradu i zatvorimo priču sa Teleoptikom. Želimo da stvorimo najbolje uslove na Balkanu, da privučemo svu decu“.

Ideja je jasna: samo uslovi garantuju rezultat na duge staze. Uostalom, Partizan se i uzdigao kad je nikao „Zemunelo“, gde su stvarani igrači koji su donosili klubu i sportski i finansijski benefit. Takvih ima i u sadašnjem sastavu. Razumljivo, neko mora da se proda, da bi se osigurao novac za pomenute investicije

„U naredne dve-tri sedmice imaćemo razgovor za neke igrače. Probaćemo neke transfere da dogovorimo pre početka prelaznog roka, kao što smo to uradili u slučaju sa Nikolom Milenkovićem. Očekujem da do kraja aprila imamo jasnu situaciju oko toga koga ćemo da prodamo. Otprilike su to oni igrači koje smo hteli da prodamo u januaru, a nismo zbog dvomeča sa Plzenjom i nade da možemo da prođemo dalje. Dosta klubova već sada zove za Leandrea Tavambu i Marka Jankovića. Procenićemo u dogovoru sa stručnim štabom i sportskim direktorom“.

Veliki zalog Partizana za budućnost su telenti prekomandovani iz omladinskog pogona.

"Ove godine došlo je do toga da uspemo našu decu da gurnemo u prvi plan. To su Svetozar Marković, Armin Đerlek, Luka Cucin, Đorđe Jovanović... Mladu ekipu imamo, to je vrednost koju Partizan čeka i kad bude došao trenutak da se neko od njih proda, možemo da pričamo o regulisanju starih obaveza i da kažemo da smo izašli iz toga. Ostalo je još nekoliko starijih igrača i menadžera, posle čega će ostati još nešto obaveza prema komunalnim preduzećima“.

Prethodne sedmice uprava crno-belih bila je angažovana na pronalsku oko 2.000.000 evra, koliko je bilo potrebno uplatiti na više različitih adresa, kako bi se ispunili kriterijumi za dobijanje licence za učešće u UEFA takmičenjima naredne sezone.

„Najveći problem smo imali sa Slovanom, isplatili smo 812.000 evra 30. marta. Namirili smo stare obaveze, kamate prema Augzburgu i drugim klubovima. Jedna od najvećih obaveza, ono što ne može da se reprogramira, jeste porez. Platili smo oko 750.000 evra. Namirili smo dug prema Vesterlou iz kojeg je došao Nemanja R. Miletić, imali dugove za trening kompenzacije. Došlo se do sume od 1.900.000 evra, možda čak i 2.000.000. Sve što se tiče dokumentacije smo završili, platili šta je trebalo i sada ostaje da predamo revizorima u Komisiji za licenciranje FS Srbije. Sednica će biti održana sredinom aprila, proceniće da li smo prošli za licencu. Nadam se će sve biti u redu“.

Rvanje sa finansijama se nastalja, jer Partizan ima još poverilaca.

„Ostale su obaveze prema Apolonu za Andriju Živkovića, prema menadžeru Serđu Bertiju, posredniku u transferu Stefana Savića u Mančester Siti, to je oko 600.000 evra sa kamatom, što dolazi na naplatu u maju. U junu ćemo morati da uplatimo još jednu ratu za transfer Sejdube Sume. Stižu obaveze za Ljajića, imamo i veliki reprogram nasleđenog poreza. Bolje od ovoga ne možemo“.

Trenutni dug Partizana kreće se oko 12.000.000 evra, no jedan ili dva unosna transfera u predstojećem prelaznom roku i plasman u grupnu fazu evropskih takmičenja omogućili bi normalno poslovanje kluba.

„Kad budemo došli u situaciju da se neko od prvotimaca proda, možemo da pričamo o plaćanju još nekih starih dugova i da kažemo da smo blizu izlaska iz tih obaveza“, podvukao je Miloš Vazura, prvi operativac crno-belih.

