Marko Janković i Miloš Milovanović

Konačno publika kao pomoć Partizanu. Posle dva susreta iza zatvorenih vrata, crno-beli mogu da računaju na vetar u leđa s tribina, počev od susreta s Radnikom u okviru 28. superligaškog kola (13.00, TV Arenasport 1), koji bi, na praktičnom primeru, trebalo da im pokaže da su i definitivno raskrstili sa lošim igrama i rezultatima s početka prolećne sezone.

Ekipa Miroslava Đukića je u prethodne dve runde lako savladala Rad (3:1) i Čukarički (2:0), usput eliminisala Javor i plasirala se u polufinale Kupa Srbije (2:0) pa se od nje očekuje da nastavi u istom ritmu i sama sebi obezbedi miran ambijent pred pauzu, usled obaveza reprezenatcije.

„Posle dužeg vremena igramo pred našom publikom. Žeilmo da i ta publika vidi boljitak, da pokažemo da smo u dobrom momentu. Neće biti lako protiv Radnika, čvrsta je to, tvrda ekipa. ali mi smo u uzletu. Bitno je da što pre otvorimo utakmicu da bismo igrali mirnije, rasterećenije. Sigurno čemo mi voditi igru, oni će pokušati da nas ugroze iz kontri i moraćemo da budemo oprezni, jer imaju tamo igrače sposobne za to. Kontre su uostalom Radniku i glavno oružje“, kaže Miroslav Đukić, koji verovatno neće mnogo menjati tim u odnosu na startnih 11 u Ivanjici.

Jedina izmena je prinudna, pošto zamenik kapitena Miroslav Vulićević kuburi sa lakšom povredom, što je nova prilika za talentovanog desnog beka Luku Cucina, mesto štopera u odsustvu povređenih Bojana Ostojića i Milana Mitrovića ponovo će zauzeti Svetozar Marković, a očekuje se da starter bude i Armin Đerlek.

Osnovna karakteristika Parnog valjka ove sezone kad igra ligaške utakmice u Humskoj jeste da se tresu mreže na obe strane. Od 13 susreta koliko ih je odigrao kao domaćina, na čak 11 se desilo da i Partizan i njegov protivnik pogode cilj, a samo Mladost iz Lučana (3:0) i Čukarički (2:0) nisu uspeli da savladaju Vladimira Stojkovića ili pre njega Filipa Kljajića.

Da bismo nešto slično mogli da vidimo danas nagoveštava tradicija, pošto je Radnik u oba dosadašnja susreta sa crno-belima na Topčiderskom brdu znao da pronađe put do mreže, ali je bivao poražen. Iako je oba puta vodio: od 0:2 do 3:2 u proleće 2015, odnosno od 0:1 do 2:1 lane kad je ekipa Marka Nikolića jurišala ka duploj kruni.

Radnik ima samo jedan poraz u poslednjih pet kola, uz dve pobede i dva remija, međutim, na gostovanjima je neubedljiv. Računajući i mečeve u kupu, od devet prethodnih gostovanja slavio je tek na jednom (u Zemunu 1:0), dok na pet nije dao ni gol.

„Crno-beli su apsolutni favoriti. Imali su neke loše rezultate, ali su se konsolidovali, igraju puno bolje i pobeđuju. Mi ćemo pokušati da pariramo Parnom valjku. Tražićemo neke naše puteve da ugrozimo kvalitetniju ekipu“, naglasio je Simo Krunić, šef struke Surduličana, jedan od kandidata da zameni Bobana Dmitrovića na klupi niškog Radničkog.

Projektovani sastavi

PARTIZAN - RADNIK, 13.00

Beograd

Stadion Partizana

Sudija: Ilija Brdar

PARTIZAN: Stojković - Cucin, N. R. Miletić, Marković, N. G. Miletić - Zdjelar, Pantić, Đerlek, Janković - Tavamba, Ožegović. Trener: Miroslav Đukić.

RADNIK: Vasiljević - Mladenović, Ivanović, Žarković, Milovanović - Pantelić, Mitošević - Keremeh, Ristović, Radović - Zlatanović. Trener: Simo Krunić.

SRBIJA 1 - 28. KOLO

Petak

Voždovac - Radnički Niš 2:1 (1:1)

/Pavićević 17, Mihajlov 53 - Mićić 19/

Nedelja

13.00: (1,15) Partizan (7,00) Radnik Surdulica (15,0)

14.00: (2,35) Borac Čačak (2,95) Bačka (3,15)

14.00: (3,60) Javor (3,05) Čukarički (2,10)

14.00: (1,55) Vojvodina (3,60) Zemun (6,25)

17.00: (1,95) Napredak (3,30) Mladost Lučani (3,80)

17.00: (10,5) Mačva (5,00) Crvena zvezda (1,27)

17.00: (1,55) Spartak Subotica (3,60) Rad (6,25)

* Kvote su podložne promenama

TABELA:

FOTO: Star sport