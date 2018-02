Partizanov bek se oštri za Čair!

Nemaju vremena u Partizanu da plaču za prosutim mlekom. Posle kiksa u sudaru sa Zemunom ekipu Miroslava Đukića za vikend očekuje gostovanje na Čairu... Reklo bi se da će šampion biti na delikatnom zadatku. Radnički je kandidat za Evropu, igra dobro na svom bunjištu, ali...

Partizan više nema pravo na grešku. Zvezda je odmakla, tako da je sve jasno.

„Još dok sam igrao u Napretku mečevi protiv Radničkog su se smatrali derbijem. To je uvek bio težak protivnik za Napredak, ali je samim tim uvek postojao veliki motiv za pobedu. U Partizanu je svaka utakmica imperativ i nerešen rezultat nije dobar. Svaka ekipa sa nama igra iznad svojih mogućnosti, a Partizan mora da u tom ritmu bude svako kolo“, poručio je levi bek crno-belih Slobodan Urošević u razgovoru za klupski sajt.

Novajlija iz kruševačkog Napretka je dobio poverenje Miroslava Đukića. Bio je akter dvomeča protiv Viktorije iz Plzenja. Pred njim je period dokazivanja. Do sada je uspeo da kupi saigrače koji ga zovu Čaki.

„Nadimak sam dobio još u osnovnoj školi. Tada je bila popularna serija Mješoviti brak u kojem je jednu od glavnih uloga imao glumac Viktor Savić koji je tumačio lik fudbalera Bobana Čančara. Kako mi je ime Slobodan, a nadimak mi je u to vreme bio Boban, drug me jednom prozvao po liku iz serije Čaki što je ostalo i do danas“, otkriva Urošević.