Pola puta do drugog novajlije ove zime Partizan je prošao. Kao što je najavljeno, crno-beli su tokom vikenda ugostili Tokmaka Nguena i sa njim dogovorili uslove saradnje, međutim, do konačne realizacije posla nedostaje saglasnost Stromsgodseta, s kojim brzonogi krilni vezistaima ugovor do leta.

S obzirom a imaju sporazum sa igračem, u Humskoj sad rade na približavanju stavova sa Norvežanima. Navodno su ponudili 150.000 evra i određene procente od dalje prodaje, ali je problem što Stromsgodset i dalje insistira na obeštećenju od 400.000 evra, kao i na početku pregovora.

Čelnici osvajača Kupa Srbije nadaju se da bi presudnu ulogu u konačnom dogovoru mogao da odigra sam fudbaler porekom iz Kenije. Nguen se, zajedno sa menadžerom, vratio sa Norvešku, oduševljen onim što je video u Beogradu, uslovima koje mu nudi Partizan, pa će na licu mesta pokušati da utiče na aktuelne poslodavce da spuste cenu. Jer, saradnja mu ističe na leto i tad će moći da ode za džabe, što je nepovoljnija opcija za Stromsgodset, pa makar da izvuče neki evro ove zime.

Podsetimo, Partizan je dosad doveo Musu Ndžaija, na pragu je potpis nekadašnjeg člana mlađih kategorija Dejana Georgijevića (iz Ferencvaroša, pozajmica sa pravom otkupa), a moguće su još neke promene do 25. januara, kad se ekipa Zorana Mirkovića seli na dvonedeljne pripreme u turski Belek.