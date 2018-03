Banovo brdu je pokoreno za tri, a Ivanjica još brže, za samo dva minuta. Preciznije, tačno 117 sekundi bilo je dovoljno Parnom valjku da u brzini više projuri pored, u većem delu meča dobro organizovane, odbrane Javora i nastavi vožnju ka odbrani trofeja u Kupu Srbije - 2:0.

Presudio je suvi kvalitet crno-belih, napadački orijentisanih od prve do poslednje sekunde, sposobnih da sačekaju prilike i veštih da ih realizuju. Na taj način liše duel pod Golijom uzbudljive završnice, možda i penala kojima se nadao Vlado Jagodić, čija je jedina taktika bila da se brani. Uspeo je u toj nameri strateg Javora, možda bi i dočekao jedanaesterce da nije bilo dvojice igrača angažovanih prošlog leta.

Najpre je Ognjen Ožegović iskoristio pad koncentracije u odbrani domaćina i dug napad favorita - peta Pantića, centaršut Markovića, povratna glavom beka Miletića - završio tako što je iz blizine ćušnuo loptu u mrežu, da bi već u narednoj akciji raspoloženi štoperski tandem Nemanja R. Miletić - Svetozar Marković izveo akciju po desnoj strani, posle duplog pasa usledila je ubačena lopta pred peterac, nekadšanji prvotimac Vojvodine ju je „liznuo“ čelom i prvencem u dresu Partizana ukrasio plasman u polufinale.

Bio je to blickrig u Ivanjici, a osim nastavka takmičenja u kome brani pehar, za Partizan je jednako važno saznanje da perspektivni štoper Svetozar Sveta Marković krupnim koracima sebi krči put ka velikoj (s)ceni. Omladinski reprezentativac Srbije samo tri dana posle prvenstvenog debija odigrao je još jedan kvalitetan meč, bio siguran na lopti, dobro čitao igru, pokazao spremnost da ide napred, što je naposletku i rezultiralo golovima. I to sa pozicije desnog beka, na koju ga je stručni štab prekomandovao kad je posle desetak minuta igre u nastavku Miroslava Vulićevića zamenio Slobodan Urošević i pomerio se na štopersko mesto.

Dobitak plus!

Pojava Svetozara Markovića na terenu trebalo bi da raduje Grobara i odgovorne u Partizanu, jer ima figuru kao kad je Stefan Savić stigao iz BSK, drži glavu uvek podignutu, pasovi su mu precizni i to je više nego dovoljno da se shvati o kakvom je biseru reč. Potvrđeno danas.

Nije Partizan igrao blistavo. Niti je to mogao po užasnom terenu u Ivanjici. Uprkos takvim okolnostima držao je konce igre, kontrolisao utakmicu, čak i stvarao šanse (Zdjelar, Tavamba i pomenuti Marković u prvom), ali je do kvaliteta i golova stigao tek kad je Miroslav Đukić početkom drugog dela posegao za Sašom Ilićem. Uvođenjem iskusnog veziste još jednom se pokazalo kao ključni potez, „broj 22“ doneo je mirnoću u pasu i još žešći pritisak na poslednju liniju Javora, koja je kad-tad, morala da pukne. Presudio joj je Ožegović, napadač do susreta sa Čukaričkim nije dao gol 785 minuta, a onda je za četiri dana spakovao dva komada i nagovestio efikasniji finiš sezone.

Ubrzo posle toga pogodak Miletića, njegov prvi posle tri asistencije za Parni valjak, značio je „zaključavanje“ utakmica, istovremeno signal da Ivanjičani promene pristuip. Dotad su se mahom branili, predvođeni Milošem Karišikom držali crno-bele na odstojanju, ali su na 0:2 morali odlučnije da krenu ka Vladimiru Stojkoviću.

I učinili su to. Pokazali su da znaju i da napadnu. Konkretno, udarac Mrkaića ukrotio je reprezentativni golman, izašao kao pobednik i tako što je ispred Petkovića uhvatio lotu koju je centrirao Maričić, imao sreću da udarac Dolmagića, doduše, posle njegove intervncije, završi na prečki, ali su pomenute situacije pokazale da Javor ima adute u borbi za superligšaki opstanak.

Za nešto više u kupu - ne. Ipak je Partizan druga sfera.

------------------------------------------------------------

ČETVRTFINALE KUPA SRBIJE

JAVOR - PARTIZAN 0:2 (0:0)

/Ožegović 65, N. R. Miletić 67/

Ivanjica

Stadion Javora

Gledalaca: 1.500

Sudija: Srđan Jovanović (Beograd)

Žuti kartoni: Amanović, Kornelijus, Crnomarković, Karišik (Javor), Zdjelar, Ožegović, N. R. Miletić (Partizan)

JAVOR: Đogatović - Dolmagić, Karišik, Kornelijus (od 55. Maričić), Amanović - Panić, Kolaković, Crnomarković - Đerić (od 76. Marković), Krnić (od 60. Petković) - Mrkaić. Trener: Valdo Jagodić.

PARTIZAN: Stojković - Vulićević (od 54. Urošević), N. R. Miletić, Marković, N. G. Miletić - Zdjelar, Pantić, Janković (od 70. Ivanović), Đerlek (od 46. Ilić) - Tavamba, Ožegović. Trener: Miroslav Đukić.

Raspored četvrtfinala Kupa Srbije:

Javor - Partizan 0:2 (0:0)

/Ožegović 65, Mileitć 67/

15.30 Mačva - Crvena zvezda

17.00 Napredak - Čukarički

17.00 Vojvodina - Mladost

