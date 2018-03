Dva dana je prošlo od derbija između Vojvodine i Crvene zvezde, a strasti se ne smiriju! Tačku na sporne situacije sa Karađorđa stavio je sekretar sudijske komisije FSS Igor Radojičič gostujući na televiziji Arena Sport.

On je istakao da je Jovan Šegrt nije trebalo da sudi jedanesterac posle duela Radonjića i Mesarevića. Obrazložio je svoj stav o detalju iz 83.minuta koji je odlučio derbi. Međutim, on je naveo da je sudijska trojka napravila još niz grešaka. Golman crveno-belih Milan Borjan morao je da bude isključen, dok je Crvena zvezda oštećena u 26.minutu.

„Igrač Zvezde je brži od rivala iz Vojvodine, pravi fintui stiče prednost. Istina je da se igrač Zvezde u tom trenutku kliza, gubi ravnotežu i onda dolazi do kontakta. Govor tela pomoćnog sudije mnogo toga govori. On kreće na centru i kao da želi da kaže da ničega nije bilo. Dakle, kontakt je postojao, ali je sporan način na koji je Radonjić pao. Za očekivati je da taj igrač padne unapred, a ne unazad. Po meni ovo nije penal“, poručio je Igor Radojičić.

Na još jedan detalj se žale Novosađani. Posle izjednačujućeg pogotka Ezea golman Crvene zvezde Milan Borjan je izašao na atletsku stazu u želji da se obračuna sa nepoznatom osobom. Tačnije, osobom koja je imala akreditaciju.

„Imam informaciju da je pomenuto lice vređalo Milana Borjana od početka drugog poluvremena. To ne može da opravda njegov izlazak sa terena. On je krenuo ka tom čoveku. To se tretira kao crveni karton i nasilničko ponašanje. Ali ako je ta osoba vređala Borjana, onda sudija ima obavezu da preko delegata udalji tu osobu sa stadiona, tačnije atletske staze. Međutim, to ne opravdav Borjana“.

Grmeće u Novom Sadu, ali grmeće sa Marakane. I snimak na televiziji Arena Sport potvrdila je da je pomoćni arbitar Miloš Miškeljin loše procenio situaciju iz 26.minuta. Tačnije, da je nepotrebno zaustavio napad Milana Rodića koji je izbegao ofsajd zamku i krenuo ka Rockovu.

“Videlo se da Pešić i još jedan igrač Crvene zvezde izlaze iz ofsajda, dok Rodić prihvata loptu i da nije ispred odbrane Vojvodine.. Videlo se još na stadionu da je zastavica morala da ostane dole. Nije bio ofsajd. Pogrešna odluka sudije“, ocenio je Radojičić.