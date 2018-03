Pep i sedam rekorda

Demonstracija sile!

To je ono što Mančester Siti radi u Premijer ligi ove godine, to je ono što je Mančester Siti sinoć uradio i dalje aktuelnom šampionu - Čelsiju! Rezultat možda ne govori u prilog tome (1:0), ali način kojim je Siti ubio u Čelsiju svaku želju za fudbalom dokaz je surove razlike u klasi. Ono što je Čelsi pokazao na Etihadu je ravno fudbalskom samoubistvu, a izostanak takmičarskog stava Antonija Kontea i njegovih izabranika je za odvojenu priču. Ovde su u centru pažnje Pep Gvardiola i njegova kaznena ekspedicija.

Mančester Siti juče je postavio rekord Premijer lige po broju najviše uspešnih dodavanja. Bilo ih je tačno 902! Brutalno... U ovoj igri mačke i miša prednjačio je Ilkaj Gundogan koji je bio direktna spojnica odbrane i napada sa čak 174 direktnih pasova, što je brojka kakvu nijedan igrač u engleskom prvenstvu nije proizveo. Koliko je Sitijeva mašina samlela Čelsi možda najbolje pokazuje da je Gundogan zajedno sa partnerom Aleksandrom Zinčenkom proizveo čak 330 pravilnih dodavanja! Toliko je Siti bio moćan da su Čelsijevi fudbaleri većim delom drugom poluvremena nemoćno stajali u mestu i gledali kako ljuti rival „veze“ po terenu. Bio je to knjiški primer koliko dominantno Siti može da bude na terenu.

Ova sezona Premijer lige definitivno je cela u znaku Mančester Sitija. Šampanjac se odavno hladi i pitanje je samo trenutka kada će Gvardiola overiti svoju prvu titulu na Ostrvu. Ono što bi ovu sezonu moglo da učini drugačijom od svih prethodnih jesu rekordi koje bi Pep i Siti mogli da obore u poslednjih devet kola i tako obrišu Čelsi iz nekoliko statističkih rubrika. A ima ih još tačno sedam u opticaju!

Pre svega, u broju osvojenih bodova. Rekord i dalje u svojim rukama drži Žoze Murinjo. Bilo je to vreme njegovog prvog mandata u Čelsiju, kada je do šampionske krune u sezoni 2004/05 stigao i na svom kontu skupio čak 95 bodova!

Mančester Siti ih u ovom trenutku ima 78, a prema stručnim projekcijama Skaj Sporta, ići će na trocifrenu brojku - 102!

S tim na umu, Siti bi vrlo lako mogao da uzme primat i kao tim sa najviše pobeda u jednoj sezoni. Ovo laskavo priznanje sada čuva Antonio Konte iz prošlosezonskog gaženja preko svih do titule, kada je skupio 30 recki. Poređenja radi, Siti ih sada ima 25, a na pravom je putu da stigne do čak 33!

Kada u svojim redovima imate takve vedete poput Žezusa, Aguera, De Brujnea, Sanea, Sterlinga, Davida i Bernarda Silve i ostalih, nije potrebno mnogo komentarisati o kakvom napadačkom arsenalu se radi. Zato bi Siti ove sezone mogao i do rekorda u broju golova. Sada je na 83, a ukoliko bi se ovaj trend nemilosrdnog razbijanja svih takmaca nastavio, projekcija je da bi Siti do kraja mogao da skupi čak 110 pogodaka! Tako bi s trona svrngnuo Čelsi Karla Anćelotija iz sezone 2009/10, kada ih je bilo 103. U isti mah verovatno bi bio oboren i rekord šampionata u najvećoj gol-razlici koju takođe drži Anćelotijev Čelsi iz iste sezone. Tada je bilo +71, a prema sadašnjem proseku Pepov Siti mogao bi da ima gotovo nestvarnih +83!

Dalje, brutalni Siti već sada ima čak 18 bodova više u odnosu na Liverpul i 19 nad Mančester junajtedom (utakmica manje - Svonsi). Ako bi ovako nastavili Građani bi mogli da dođu i do maksimalnih 22 bodova viška u odnosu na drugoplasirani tim. Trenutni rekorder je Mančester junajted iz davne 2000. godine, kada je u sezoni ovenčanoj duplom krunom imao 18 bodova više naspram tadašnjeg prvog pratioca - Arsenala (91-73).

Ako ni sve, dosad navedeno bude išlo Sitiju na ruku, vrlo lako mogli bismo vidimo situaciju da u najranijem delu sezone jedan tim i zvanično uzme šampionsku krunu i tako potvrdi ovu strašnu dominaciju engleskim fudbalom.

Nešto stariji poznavaoci prilika na Ostrvu pamte Mančester junajted koji je 14. aprila 2001. godine stavio obe šape na šampionski pehar, pet kola pre kraja. Mančester Siti bi do titule mogao na isti dan protiv Totenhema, ili možda čak i sedam dana ranije protiv Mančester junajteda. Dakle - četiri ili pet kola pre kraja!

Šlag na torti bio bi rekord po broju ostvarenih pobeda u gostima. Magična cifra koja se juri je 15, što je ujedno i najviše recki viđeno dosad. Bilo je to u Murinjovoj sezoni 2004/05, kada je Čelsi uzeo 15 trijumfa na strani. Siti ih sada ima 11, a kako ga do kraja sezone čeka još pet utakmica na Etihadu, moglo bi da se ode i do neverovatnih 16 pobeda kod kuće!

Jedini rekord koji će Pepu ostati nedostižan su pobede na svom terenu. Gornja granica je 18, što drže Čelsi (2005/06), Mančester junajted (2010/11) i Mančester Siti (2011/12), pa bi ovaj Siti mogao samo da izjednači isti.

Bilo kako - ovo bi mogla da bude sezona iz snova za Siti, u svakom smislu. Već sada jeste.

Doduše, kada za dve sezone potrošite preko 520.000.000 evra na pojačanja, odnosno samo na odbranu čak 231.000.000 evra - drugačije i ne može, zar ne?