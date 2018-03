Pep: U poređenju s Barsom Mančester Siti je nula!

Otkako je seo na klupu Mančester Sitija Pep Gvardiola se suočava sa konstantnim poređenjem sa Barselonom. Logično, Katalonac je jedan od najuspešnijih trenera Blaugrane u istoriji, a lestvica mu je visoko podignuta i na Etihadu gde su porasli apetiti poslednjih meseci.

Liga kup je već u vitrinama, Premijer liga je faktički zapečaćena, preostaje još samo borba za čuveni "ušati pehar" gde je konkurencija najjača. Sutra je ravanš osmine finala protiv Bazela, lagan posao posle 4:0 iz prvog meča, a engleske novinare je zanimalo koliko su Građani blizu nivoa Barselone koja je pod Pepom osvojila dve Lige šampiona (2009 i 2011).

Na konkretno pitanje da li su Siti i Barsa na istom nivou, Gvardiola odgovara:

"Ne. Igrači su potpuno drugačiji, oni imaju fudbalere koji su u prošlosti osvojili dosta toga. Mi smo nula. Većina nas u Mančester Sitiju", podvlači Pep.

Potom i dodatno pojašnjenje.

"Možemo da kažemo da smo osvojili jedan trofej do sada, ali ne možemo da se poredimo s Barsom. To na kraju krajeva nije ni dobro. Barsa je klub koji je dominirao u prošloj deceniji, kroz 15-20 godina sa različitim trenerima i igračima. Svake godine osvojili su neki trofej, a mi smo prošle nedelje tek prvi pehar. Da bismo prišli takvom klubu, moramo da osvajamo trofeje nekoliko godina u dugom vremenskom periodu. To je formula", ističe Gvardiola.

Trener Građana traži od svojih igrača da nastave da budu nemilosrdni u nastavku sezone.

"Blizu smo matematički osvajanju Premijer lige. Neću da budem dvoličan pa da tvrdim da ništa nije gotovo. Naravno da je gotovo trebaju nam još četiri pobede. Moramo da budemo mirni. U sportu, kad završiš posao završio si, a nas čeka uzbudljiv finiš već od četvrtfinala Lige šampiona", zaključio je Pep Gvardiola.

Foto: Action Images