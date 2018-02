Pešić: Individualni učinak ostaje po strani i u Moskvi

Gde je stao jesenas, Aleksandar Pešić je nastavio na startu proleća . Sa dva postignuta pogotka na premijeri protiv Javora, napadač Crvene zvezde stigao je do kote od 23 postignuta gola u ovoj sezoni.

Ipak, rođeni Nišlija kao i uvek u prvi plan stavlja učinak kompletnog tima.

„Bilo mi je važno da uđem u ritam odmah na početku , da mi se vrate svežina i snaga iz 2017. godine. Polako će sve doći na svoje mesto. Naravno da znače golovi, ali pored toga često napominjem koliko su mi važne asistencije. Adžić mi je pre utakmice rekao da mu namestim gol, morao sam da mu obećam. Šalu na stranu, srećan sam što sam mu asistirao i što smo se obojica upisali u listu strelaca“, rekao je Pešić.

Kod oba Pešićeva gola najveći doprinos je dao Ben, ali je tamnoputi napadač zakazao kada je u pitanju realizacija.

„Svi su očekivali od Bena da postigne danas pogodak, i on je imao preveliku želju i to se uvek završi na ovaj način, ali siguran sam da će postići gol kada to bude bilo važno. Već je pokazao da je odličan igrač, asistirao mi je kod drugog gola, a uputio mi je pas kada je dosuđen penal tako da je njegov udeo u pobedi veliki. Odlično smo se uklopili svi u ekipi, znamo ko šta radi i šta je čiji zadatak“.

U prvoj utakmici sa CSKA nije bilo golova, ali bi u revanšu svaki mogao da bude presudan za Crvenu zvezdu.

„I u prvom susretu sa CSKA smo se svi trudili da ostaimo individualni učinak po strani i siguran sam da će tako biti i u Moskvi. Mogao je svako od nas na terenu da gleda da se dokaže, da istakne sebe u prvi plan, ali svi smo ovde zbog Zvezde, da bi ekipa pobedila. Bitno je da na kraju utakmice ostvarimo dobar rezultat“, poručio je Pešić.

(FOTO: Star Sport)