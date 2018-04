Današnji gost u rubrici “Pet na pet” nam je Dejan Nedić, nekadašnji cenjeni fudbalski arbitar, danas više u ulozi komentatora na televizijama.

Rođen je u Beogradu 24. juna 1965, a za fudbalskog sudiju je položio 1983. godine i od tada do oktobra 2007. vodio je veliki broj utakmica, počev od mečeva mlađih kategorija FSB, preko Treće, Druge, Prve beogradske lige, Beogradske zone, Druge srpske lige, Prve srpske lige, Treće savezne lige, Druge savezne lige, Prve savezne lige i međunarodnih utakmica pod okriljem FIFA i UEFA.

Od toga, u periodu od 2000. do 2009. godine sudio je elitni rang u državama u kojima smo u to vreme živeli (Jugoslavija, Srbija i Crna Gora i Srbija), a u periodu od 2004.godine do 2008. godine bio je internacionalni, odnosno međunarodni arbitar. Svojevoljno se oprostio od suđenja na vrhuncu, odmah nakon odsuđene utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, Švajcarska - Luksemburg..

Nakon "kačenja pištaljke o klin", nastavio je da obavlja funkcije u Fudbalskim savezima Srbije i Beograda, od sekratara Sudijske organizacije Beograda i Srbije, člana Izvršnog odbora Sudijske organizacije Beograda, preko komesara za suđenje Treće lige do direktora liga mlađih kategorija Fudbalskog saveza Srbije i komesara za suđenje mlađih kategorija FS Srbije. Trenutno je posmatrač suđenja prve kategotije na utakmicama Prve lige „Srbija“ i predsednik Strukovne organizacije sudija FS Beograda, član Izvršnog odbora FS Beograda i član Izvršnog odbora Strukovne organizacije sudija FS Srbije.

U toku samo jednog dana Dejana Nedića možete videti aktivnog u nauci, muzici i sportu. Direktor je Druge ekonomske škole. Svestrani Beograđanin je diplomirani ekonomista, profesor statistike, ali i nekadašnji pobednik Beogradskog proleća. Nedić je podržao društveno odgovorni rad kompanije MOZZART i bio učesnik našeg plemenitog tiketa. Nedićeva omiljena rola je uloga roditelja. Najsrećniji je jer je otac dve ćerke. Svako slobodno vreme, iako ga je malo, posvećuje porodici.

Evo naših pet pitanja i pet odgovora Dejana Nedaića…

1. Da li ste svojevremeno trenirali neki sport i koji?

“U detinjstvu sam trenirao vaterpolo i košarku, a fudbal aktivno igrao u FK Banja iz Višnjičke banje, u kojoj sam bio i kapiten omladinske ekipe. Kasnije je počelo deljenje pravde”.

2. Ko vam je bio sportski uzor, idol, u tinejdžerskim danima?

“Moj veliki uzor bio je čuveni sudija Zoran Petrović, najbolji jugoslovenski fudbalski arbitar svih vremena. To me je i opredelilo da se posvetim suđenju”.

3. Koji sportski klub nosite u navijačkom srcu?

“Naravno, Crvenu zvezdu”.

4. Sportski događaj koji je ostao u sećanju i koji ćete pamtiti celog života?

“Finale kupa Srbije 2007. godine na Marakani, Crvena zvezda - Vojvodina, koje sam sudio. Potom, polufinale Kupa šampiona 1991. na Marakani Crvena zvezda - Bajern i izvođenje kaznenih udaraca za dobijanje pobednika u četvrtfinalu Svetskog prvenstva 1990. godine Jugoslavija – Argentina”.

5. Životni i sportski moto?

“Odlučnost i istrajnost”.

