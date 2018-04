Da li je došlo vreme za osvetu?

Pad u igri i formi morao je da se dogodi u jednom trenutku, ali niko nije mogao da veruje da će Mančester Siti u ovom delu sezone doživeti ovakvo posrtanje. Građani su isprašeni u četvrtfinalu Lige šampiona od Liverpula, u međuvremenu su doživeli i težak udarac od gradskog rivala Mančester junajteda, pa rasterećeni Pevci to sada moraju da iskoriste.

"Biće ovo teška utakmica za nas, jer je Totenhem fantastična ekipa, igraju mnogo dobro proteklih sezone, ove su stigli do polufinala FA kupa. Ipak, 13 bodova prednosti u odnosu na Junajted stvoreni su s razlogom. Liga šampiona? Navijaću za Bajern da prođe do finala, pošto ni mi ni Barsa nismo više u takmičenju", izjavio je Pep.

Totenhem je praktično obezbedio Ligu šampiona, ali bez obzira na to ima dovoljno motiva da savlada ovog protivnika. Građani su bili prilično surovi u prvoj utakmici u sezoni (4:1), što će dodatno pojačati želju izabranicima Maurisija Poketina. Navijači londonskog kluba imaju razloga za optimizam, s obzirom da su Pevci slavili u poslednja dva prvenstvena meča kao domaćini.

"Biće ovo veliki izazov za nas. Siti je najbolji tim u ligi, donedavno su bili konstantni, imaju neverovatne pojedince, odličnog menadžera... Zaslužuju sve pohvale. Ništa još nije gotovo", rekao je Poketino.

Poketino na raspolaganju nema Harija Vinksa, Denija Rouza i Kajla Voker-Pitersa. Na bekovskim pozicijama će skoro sigurno zaigrati Ben Dejvis i Serž Orije (opcija desno je i Kiron Tripije). Iza Harija Kejna očekuju se Son, Dele Ali i Kristijan Eriksen. Gosti neće moći da računaju na Fernandinja, Benžamana Mendija i Serhija Aguera, a pod znakom pitanja je Džon Stons. Štoperski tandem trebalo bi da čine Vensan Kompani i Nikolas Otamendi, a u napadu će verovatno od prvog minuta zaigrati Gabrijel Žezus.

Verujemo da je kec i sada moguć, pre svega zbog psihološkog trenutka u kojem se nalaze gosti. Gvardiola će pokušati da pronađe način da probudi ekipu i ekspresno je oporavi, ali mu ne ide na ruku to što će sa druge strane imati snažnog i izuzetno nadahnutog protivnika.

TOTENHEM - MANČESTER SITI 20.45

Projektovani sastavi

Stadion: Vembli

​Sudija: Džon Mos

Totenhem (4-2-3-1): Ljoris - Orije, Sančez, Vertongen, Dejvis - Dembele, Dajer - Eriksen, Ali, Son - Kejn

Mančester Siti (4-3-3): Ederson - Voker, Kompani, Otamendi, Delf - De Brujne, Gundogan, Silva - Sterling, Žezus, Sane.

PREMIJER LIGA - 34. KOLO:

Subota

13.30: (4,10) Sautempton (3,50) Čelsi (1,90)

16.00: (2,70) Barnli (3,05) Lester (2,80)

16.00: (1,80) Kristal Palas (3,45) Brajton (4,80)

16.00: (2,55) Hadersfild (3,10) Votford (2,90)

16.00: (2,50) Svonsi (3,10) Everton (3,00)

18.30: (1,20) Liverpul (7,25) Bornmut (12,0)

20.45: (2,70) Totenhem (3,25) Mančester Siti (2,65)

Nedelja

14.30: (3,20) Njukasl (3,40) Arsenal (2,25)

17.00: (1,20) Mančester Junajted (6,75) VBA (14,00)

Ponedeljak

21.00: (2,05) Vest Hem (3,40) Stouk (3,70)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images