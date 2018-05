U danima dok čekamo imenovanje naslednika Arsenala Vengera engleski mediji licitirali su velikim brojem stručnjaka, čak više od 10 ih se pominjalo po medijima. Malo ko je u tu priču uključio Dragana Stojkovića Piksija, o čemu je danas pisao Goal.com, istikavši kako je je srpski stručnjak pre nekoliko godina izjavio sledeće:

"Voleo bih da Stojković bude moj naslednik u Arsenalu. Postoji stotine razloga za to. U najkraćem, naše poimanje fudbala je vrlo slično. Pokazao je da će biti sjajan trener".

Dragan Stojković Piksi i Arsen Venger sarađivali su sredinom devedesetih u japanskoj Nagoji, otuda to poznanstvo i prijateljstvo.

"Uvek je bio isnspiracija za mene. Zbog njega (Vengera) sam želeo da postanem trener jednog dana", priznao je Piksi. "Igrali smo lep fudbal tih godina, osvajali trofeje... Jedne sezone Arsen je bio izabran za trenera godine, a ja za najboljeg igrača. To je bilo veliko zadovoljstvo i za nas i za klub. Tada sam shvatio koliko je fudbal jednostavna igra pod njegovom kontrolom".

Zanimljivo da je Piksi praktično presudno uticao na Vengerov dolazak u Japan...

"Sećam se, kada sam čuo da bi moglo da se dogodi da nas preuzme Arsen Venger razgovarao sam predsednikom kluba i direktorom. Gospoda Nišigaki i Sogami. Pitali su me da li poznajem Vengera, ali nisu uspeli ime pravilno da mu izgovore. Bilo je nešto poput 'vendela'. Zamolio sam ih da ponove i ni tada nisam shvatio o kome se radi. Naposletku su mu napisali na papiru ime. Pitao sam: Zaista imate mogućnost da dovedete ovog čoveka? Pošto su rekli da, samo sam dodao: 'Onda uradite to odmah, ne gubite vreme'. U januaru 1995. sreo sam Vengera u Parizu. Pitao me sve o Japanu, o kulturi, načinu života... Objasnio sam mu šta ga čeka, da će moći da radi bez pritiska i da sprovodi svoje ideje neometano".

Piksi kaže da je mnogo toga naučio od Vengera...

"Sviđa mi se njegova metodologija rada i želja da se publici pruži lep fudbal. Veoma sam srećan što imam istu fudbalsku filozofiju s takvim čovekom".

U jesen 1996. Venger je okončao svoj boravak u Nagoji i dogovorio se sa Arsenalom. Želeo je da u London povede i Piksija...

"Ukazao mi je veliku čast kada mi je predložio da budem njegovo prvo pojačanje u Engleskoj. Želeo je da me upari sa Denisom Bergkampom. Zahvalan sam mu zbog toga... Nisam prihvatio poziv samo zbog toga što su mi deca već krenula u školu, osećala su se ugodno, a i ja sam bio prva zvezda u državi. Na rastanku mi je poručio da sam jedan od trojice najboljih igrača koje je gledao. Pitao sam koja su to još dvojica i rekao je Glen Hodl i Žorž Vea. Nije mogao da mi odgovori na pitanje ko je od nas trojice broj jedan".

Posle 22 godine Arsen napušta Arsenal...

"Postoje dva Arsenala, onaj pre Vengera i Vengerov. Biće mi jako čudno da ga ne vidim na klupi. Sešćemo kao i svake godine u Londonu i razgovarati, čim dođem u Englesku. Ići ćemo na ručak i pričati o fudbalu. Privilegovan sam zbog toga".

Piksija su pitali i šta će sada Profesor da radi...

"Mislim da je za njega najbolje da se odmara i putuje svetom. Biće mu teško jer ga svi poznaju... Ali potreban mu je odmor posle svih ovih godina. Ono što je jedino sigurno - u penziju neće otići", zaključio je Stojković.

Foto: MN Press