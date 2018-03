Dobio je jak šamar od Šangaja, ali Dragan Stojković Piksi je u prvom meču, posle reprezentativne pauze, nastavio da korača stazama uspeha. Posle velike drame, penala i crvenih kartona, njegov Gvangdžou RIF uspeo je da napravi proekret i savlada Čangčung Jataji - 2:1.

Pravi triler meč viđen je ovog jutra u Kini. Tim Dragana Stojkovića Piksija je bio nadigran u prvom poluvremenu, čak je Čangčung stigao do prednosti sredinom drugog poluvremena. Srećom po Stojkovića pa napadač domaćeg tima, Nigerijac Igalo, nije imao dan. Promašivao je iz svih pozicija. Na kraju nije preiznat njegov pogodak u 99.minutu. Mnogo toga smo videli u susretu između Guangdžoua i Jatajia. Čak tri penala, gol u sudijskoj nadoknadi i na posletku VAR. Ludo da luđe ne može.

Prenula se ekipa srpskog stručnjaka, a mač i pogača bili su rukama stranaca Zahavija i Brazilca Renatinja. Izrelac je u stilu trenera Stojkovića izveo slobodan udarac u 77.minutu. Pefektno je savio loptu preko živog zida i doneo izjednačenje.

Bio je to uvod u dramu. Gunagdžou je krenuo svim silama napred. Prštalo je u šesnestercu domaćina, najviše u drugom minutu sudijske nadoknade. Posle centaršuta sa desne strane Renatinjo je pogodio prečku glavom, lopta mu se ponovo odbila i ponovo je - pogodio prečku. Pokušao je još jednom, a na gol liniji je loptu rukom zaustavio Ju Reji. Gledao sa snimak i to potvrdio.

Gunagdžou je to iskoristio i preko sigurno Renatinja stigao do prednosti. Međutim, tu nije bio kraj iuzbuđenjima. Već u narednom napadu dosuđen je penal za Čangčun. Odbranio je udarac golman Gunagdžoua, na loptu je natrčao Igalo i smestio je u mrežu. Nije vredelo. Nigerijac je ranije ušao u šesnesterac, pokazao je to VAR. Pogodak je poništen.

Tim Dragana Stojkovića Piksija ima devet bodova posle četiri kola i nalazi se na deobi drugog mesta.