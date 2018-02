Pioli grmeo: Bio je penal! Sudiji trebalo ceo život da se odluči... Tu nisu čista posla

Italija se još trese zbog sinoćnjih dešavanja na stadionu Artemio Franki!

Juventusova pobeda nad Fjorentinom ostala je u magli kontroverznih dešavanja, ali i odluke arbitra Marka Gvide da poništi Violi čist penal nakon pet minuta pauze kako bi se donela odluka. Ogromna prašina digla se zbog tematike ispravnosti VAR tehnologije, a čini se da se na ovome priča neće završiti.

Imala je Fjorentina opravdanih razloga da bude nezadovoljna ishodom utakmice i svim što je prethodilo porazu, a Stefano Pioli nije krio da ga je ovakav ishod zaboleo. Zato je bio ljut.

"Sudiji je trebalo ceo život da donese odluku, što znači da situacija nije čista. Oni mi kažu da je bio ofsajd, ali nemoguće je da me neko ubedi da ona dva dodira (Aleksa Sandra) s loptom nisu bila namerna. Nije bio ofsajd! Pravila su jasna. Gledajući da je utakmica bila izbalansirana, ti incidenti su promenili tok utakmice", grmeo je Pioli posle utakmice.

Pioli je otkrio da je traži od Gvide da mu objasni zašto je promenio odluku nakon petominutnog prekida utakmice.

"On mi kaže da je bio ofsajd, a ja mu kažem da mora da pogleda snimak, ako je već pet minuta morao da donosi odluku da li nešto jeste ili nije. Gledajte, možda bismo i promašili penal, ali je kazneni udarac svakako trebalo da bude sviran. Odigrali smo odličan meč, ali nismo iskoristili naše šanse. Juventus je bio ubojit. Šteta za nas, jer smo mogli da izvučemo pozitivan rezultat".

Bio je to samo još jedan incident u nizu u koji je direktno bila umešana VAR tehnologija.

"VAR može da pomogne sudijama, ali za to je potrebno da arbitar ode do televizora i pogleda situaciju sam, da ne bi bilo nedoumica. Iskreno verujem da su oni dodiri s loptom bili namerni, a sve je to sudija mogao da vidi i da donese odluku sam. On je mislio da je postupio ispravno, ja znam da nije".

(FOTO: Action Images)