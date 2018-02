Pismo iz Moskve: #NR49 hajde ono tvoje! Vujadine, čuj me! Milojeviću, bata Stane je već ponosan

Računajući duel sa Spartom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope ovo je osmi meč generacije aktulenog tima Crvene zvezde. Dok su koračali do evropskog proleća izvlačene su istorijske paralele, analizirane su brojne taktičke finese, apostrofirani su kvalitetni pojedinci.

I kako onda najaviti ono što crveno-bele očekuje večeras (18 časova, TV Arena i RTS) na Veb Areni u polarnoj Moskvi. Bez obzira što je duel sa CSKA, gledajući fazu takmičenja, ubedljivo najveći u prethodnih četvrt veka.

Možda pismom iz glavnog grada Rusije koje bi potpisala većina navijača Crvene zvezde. Sigurno će Vladan Milojević znati svakom pojedinačno da kaže šta treba da rade na terenu protiv moćne Armije, ali verovatno bi se simpatizeri crveno-belih obratili momcima na ovaj ili sličan način.

MILAN BORJAN - Znamo da imaš samopouzdanja, znamo i da si posle prvog meča u Krasnodaru pričao da Zvezda sigurno prolazi. Da dilema ne postoji. Ti si poslednji ili prvi štih famozne crveno-bele odbrane koja nije primila gol u Evropi na četiri meča. Pored rukavica ponesi na meč i onaj lepak koji ti je pomogao da svaka opasna lopta u Beogradu bude tvoja. I kradi vreme, onako kako samo ti znaš, makar skakao po nervnim završecima navijačima Crvene zvezde. Budi opasni Srbin iz Knina od koga se plaše i saigrači i rivali kada istrčiš na centaršut.

FILIP STOJKOVIĆ - Kada budeš istrčao na ledom okovan teren, fingiraj u svojoj podsvesti slike sa krcate Marakane. To ti daje snagu u duelima jedan na jedan, koncentraciju kada treba da pošalješ savšen centaršut prema napadačima Crvene zvezde. Jedan si od najvećih dobitaka matičnog kluba, budi još jednom ekvivalent za spartanskog ratnika. Ne odustaj ni kada Vitinjo ili Musa budu ispred tebe imali prazan prostor. Zaključao si ih u Beogradu, zaključaj ih i večeras.

VUJADIN SAVIĆ - Ti si se već dokazao ove sezone. Čuj glasove i odijum javnosti. Svi kažu da si fudbalski plemić i to ne zbog zaostavštine oca Dušana. Spakovao si Lafatu, Žirua u Londonu, Smolova, napadače Kelna. I ako budeš kiksirao znaj da ti niko ništa neće reći. Patroliraj nebom iznad Moskve i samo hapsi visoke lopte. Deprimiraj Armiju snagom i koncentracijom. Budi hrabar - kakav obično jesi - možda će ti se vratiti za onu prečku u Londonu.

DAMIJAN LE TALEK - Voliš da igraš velike utakmice, veruješ da si samo njih vredan, kao što veruješ da ti kao momku iškolovanom u Klermonferanu, mesto u Ligama petice. Onda uradi ono što nijedan Francuz, uključujući i Napoleona - nije. Osvoji Moskvu. Spusti rampu kao u Londonu i grizi, uklizavaj, dobijaj duele. Pokaži Zvezdi da nije uzalud ulagala u tebe ni kada si bio skršen rezultatima i sopstvenim partijama. Pokaži da si štoper za velike evropske klubove.

MILAN RODIĆ - Postao si ozbiljan adut. Spreman si kao u doba kada si kao tinedjžer špartao levom stranom u dresu OFK Beograda. Demonstriraj defanzivnu inteligeniciju koja je uticala na to da Zvezda na poslednjih sedam mečeva u Evropi primi samo dva gola. Budi ispomoć štoperima, a i Nemanji Radonjiću. Čini se da su tvoje noge i pluća puna snage. Odigraj u inat ruskim kolegama koje su te opisale kao skromnog igrača.

BRANKO JOVIČIĆ - Tebi ne treba nikakav savet. Nikada ne odustaješ, gotovo nikada ne podbaciš. Udri, grizi, trči, lomi... Oteraj sa svoje polovine Džagojeva. Od disciplinovanog veznog reda Armejaca, napravi anarhičnu družinu. Imaš tu moć i trkačke sposobnosti. Takvi kao ti su Zvezdina decenijska snaga.

MIČEL DONALD - Kapitene, odigraj kao zreo čovek i igrač, a ne kao dečak. Nemaš čega da se plašiš i udaraš samo povratne lopte. Budi muškarčina u telu Ajaksovog deteta. A ti znaš šta to znači? Savršeno proceni svaku loptu, pecaj greške rivala i teraj ih da izgore. Igrao si i protiv boljeg, nego što je to Džagojev. Pitanje je hoćeš li u karijeri odigrati ovako veliki meč, kada će barem milion očiju biti upereno ka tebi. Ovo je meč tvog života.

EL FARDU BEN - Nisu još stekli kompletnu sliku o tebi navijači Zvezde. Vide da si disciplinovan i da voliš napred da guraš loptu. Hrabar si. Treba ti gol ili asistencija da im uđeš pod kožu. Kada ako ne večeras. Kad ako ne u ledom okovanoj - Moskvi. Ne oklevaj ako budeš u prilici, ne gađaj rašlje kao u Humskoj. Nego potraži najjednostavnije rešenje.

NENAD KRSTIČIĆ - Kreiraj, kreiraj i komanduj. I tačka. Naučen si u Italiji šta da radiš kad je gusto. Spuštaj se između Zvezdinih štopera i guraj one opasne lopte koje seku protivničku odbranu kao maslac. Umeš ti to. Ti si trener na terenu i ne gubi glavu posle jednog ili dva izgubljena duela. Natho ili Džagojev će nasrtati na tebe kao besni kerovi, znajući da tempom možeš da proširiš pluća Zvezdinog tima. Budi miran i staložen, čekaj idealan trenutak za pas, makar pre toga posle 100 pogrešnih.

NEMANJA RADONJIĆ - Izbaci sećanja iz beogradskog meča, pokažu ono buntovno i merkalijsko što čuvaš u sebi. Znaj da si unikat, znaj i da si najbrži na terenu. I to pored živog i zdravog Muse. Gledaj kao na povlasticu to što navijači Crvene zvezde od tebe očekuju da puštaš kišu. Znaj da je to privilegija posebnih i talentom nadarenih. Nemoj da se zaboravljaš u odbrani, budi siguran da će Fernandes to znati da iskoristi. Izađi na zaleđenu VEB Arenu pun samopouzdanja. Pogledaj prvi meč (isključi ono šansu što ti je Akinfejev odbranio) i obrati pažnju kako su te skautirali i udvajali. Uradi bar jednom ono tvoje i pokaži Gončarenku da se taktičkim stegama ne može na prirodne moći.

ALEKSANDAR PEŠIĆ - Ponosno drži glavu gore i ako izgubiš duel sa Berezuckim ili Ignaševičem. Kao kada proslavljaš gol. Budi strpljiv, sačekaj. Veruj u svoj trenutak. Kao što si verovao u Krasnodaru. Smej se, smej i samo se smej. Zamisli da igraš na terenu za mali fudbal i budi uveren da ćeš na petoparcu jednom iz ležišta da pomeriš defanzivni red domaćina. Jedna kvalitetna štikla može da te učini junakom.

SLAVOLJUB SRNIĆ - Između ljubavi prema Zvezdi i ovog momka stoji znak jednakosti. Odlukom da produži ugovor sačuvao je matičnom klubu 1.000.000. A koliko je samo doneo golom u Krasnodaru ili protiv Kelna? Ne obaziri se na umetnički utisak. Budi osica, poštuje defanzivne zadatke i kao Pešić - čekaj. Predređen si za trenutke u velikim utakmicama.

MARKO GOBELJIĆ - Ti si već opravdao razlog svog postojanja u Crvenoj zvezdi. Samo ne verujemo da si još zadovoljan. Imaš tu sposobnost, da igraš sa viškom emocijama, a da se držiš svake taktičke finese Vladana Milojevića. Niko ne sumnja u tebe da ćeš i večeras, ako budeš dobio šansu, biti hladnokrvan kao na Emiratima. Učini sve da društvo iz kraljevačke Jazbine bude ponosno na tebe.

UROŠ RAČIĆ - Ako ti Milojević ukaže šansu u finišu znaj da je Zvezda blizu prolaza. Onda pokupi neki vazdušni duel i dokaži da si bar malo napredovao.

NEMANJA MILIĆ - Raznosi u skoku kad god budeš mogao. Igraj defanzivu kad god budeš mogao. Ako napred nešto uradiš tim bolje. Krasnodaru si se krvi napio. Možeš li to da ponoviš?

TRENER VLADAN MILOJEVIĆ - Teško da si zadovojio time što si probudio Crvenu zvezdu, i što si uradio nešto što niko pre tebe nije 26 godina. Pišeš istoriju, ali si hladnokrvan. I da večeras prođeš kao osvajačke vojske koje su po zimi krenule na Rusiju, sigurno znaš da će se o tebi tek pisati i pričati. Upoređuju te sa Brankom Stankovićem koji bi, sigurni smo, bio ponosan na tvoj autorski rad. Na disciplinu, na hijerarhiju, na to što si od Zvezde napravio tim. Isto tako znamo da si analizirao svaki detalj i napipao kako može CSKA da se ugrozi. Budi još jednom pragmatičan, iscrpi sve defanzivne resurse i učini da crveno-beli još večeras budu tim. Ako takvi budu biće zreli i da matiraju Akinfejeva.

PIŠE: Darjan NEDELJKOVIĆ

LIGA EVROPE - 1/16 FINALA - REVANŠ MEČEVI

Sreda:

18.00: (1,75) CSKA Moskva (3,40) Crvena zvezda (5,40) - prvi meč 0:0

Četvrtak:

17.00: (2,35) Lokomotiva Moskva (3,25) Nica (3,10) - prvi meč 3:2

19.00: (1,28) Atletiko Madrid (5,70) Kopenhagen (10,5) - prvi meč 4:1

19.00: (1,85) Dinamo Kijev (3,40) AEK (4,60) - prvi meč 1:1

19.00: (1,25) Lacio (5,80) FCSB (12,0) - prvi meč 0:1

19.00: (1,75) Plzenj (3,60) Partizan (4,90) - prvi meč 1:1

19.00: (1,75) Lajpcig (3,60) Napoli (4,90) - prvi meč 3:1

19.00: (1,30) Sporting (5,50) Astana (10,0) - prvi meč 3:1

19.00: (2,00) Viljareal (3,60) Olimpik Lion (3,60) - prvi meč 1:3

19.00: (1,55) Zenit (4,00) Seltik (6,25) - prvi meč 0:1

21.05: (1,50) Milan (4,30) Ludogorec (6,50) - prvi meč 3:0

21.05: (1,25) Arsenal (6,50) Estersund (10,0) - prvi meč 3:0

21.05: (2,50) Atalanta (3,45) Dortmund (2,75) - prvi meč 2:3

21.05: (1,85) Atletik Bilbao (3,50) Spartak Moskva (4,40) - prvi meč 3:1

21.05: (2,70) Braga (3,25) Olimpik Marselj (2,65) - prvi meč 0:3

21.05: (2,30) Salcburg (3,45) Sosijedad (3,05) - prvi meč 2:2

(FOTO: Star Sport, MN Press)