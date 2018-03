Pjanić otvorio dušu: Nisam nikoga izdao kada otišao iz Rima, Napoli igra bolji fudbal, a mi pametniji

Vezista Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić odlaskom u Juventus na leto 2016. godine ispunio je najvažniji takmičarski i sportski cilj u italijanskom fudbalu, a to je osvajanje „skudeta“. Njegov odlazak iz Rome za 32.000.000 evra u Rimu je shvaćen kao veleizdaja. U Večnom gradu su mu svojevremeno dodelili nadimak „mali princ“, bio je jedan od idola pristalica Vučice, ali je onda „surovi“ Juventus aktivirao klauzulu iz njegovog ugovora sa Romom i klubu iz glavnog grada Italije zadao težak udarac.

Ipak, godinu i po dana kasnije, sjajni vezista smatra da prelaskom u redove Stare dame nije nikoga izdao, već je to učinio kako bi osetio nove izazove.

„Posle pet divnih godina u Romi, jednostavno sam odlučio da iskusim nova iskustva. Juventus me je pratio, želeli su me u svojim redovima i ostetio sam potrebu za drugim iskustvom. Uostalom, igračka karijera je kratka“, rekao je Pjanić.

Titula sa Romom je delovala kao nemogući poduhvat.

„To bi bila jedinstvena emocija, ali nisam uspeo. Žao mi je, ali trudio sam se. Mnogo ljudi ima negativno mišljenje o meni, ali nisam nikoga izdao. Tamo vlada strast, od jutra do mraka razmišljaju o fudbalu i timu. To je sjajno. Kada pobeđuješ dižu te u zvezde, ali to je takođe i negativno jer gubiš osećaj za ravnotežu. To je tamo problem“.

Juventus je potpuno drugačiji klub.

„Ovde se osećate kao pobednik. Predsednik Anjeli mi je pričao o tome od prvog dana. Kada se okrenete oko sebe vi vidite sve te trofeje. Uspeh je urezan u DNK ovog kluba. Kvalitet igrača je presudan i svakako bude od velike pomoći, ali su vam u svlačionici takođe potrebne i velike ličnosti. Bufon, Kjelini, Barzalji - ljudi koji su stvoreni da pobeđuju i koji to prebaciju na druge u svlačionici“.

Pjanić i Rudi Garsija

U Romi vlada večita borba za uspehom i jurnjava za rezultatima. To je rezultiralo i brojnim smenama trenera.

„Luis Enrike je izvanredan čovek, svi smo žalili kada je otišao. Nažalost, nismo imali odgovarajuće igrače za njegov stil fudbala. Sa Zdenjekom Zemanom nije bilo razgovora, osim Totija, koji ga je poznavao godinama. Atmosfera je bila loša, a uznemiravajuće to što nije želeo da razgovara. Rudi Garsija je bio dobar na početku, on je kvalitetan trener, ali nije znao kako da preokrene situaciju kada je ušao u negativan perod. Lučano Spaleti je sjajan, takođe i težak. Bilo je to važnih šest meseci pod njegovim vođstvom“.

Roma i Juventus su u četvrtfinalu Lige šampiona, što je od velikog značaja za italijanski fudbal. Ipak, ima mnogo toga što Pjanić ne voli kada je u pitanju fudbal na Apeninima.

„Ima previše polemike. Potrebno je ponekad da se smire strasti. Italijanski fudbal raste, što se može videti po rezultatima Juventusa i Rome u Ligi šampiona. Radostan sam što je Roma tu, ostavio sam deo srca tamo i često se vraćam po njega“.

Okršaji sa Real Madridom će ponovo biti spektakularni.

„Mi smo timovi sa najačešće finala u poslednje vreme, biće to definitivno dobra bitka“.

Biće krajnje dramatično i u Seriji A kada je u pitanju borba za šampionsku titulu.

„Mislim da Napoli igra najbolji fudbal u Seriji A, ali možda je Juventus više opasan i pametniji u odbrani i organizaciji igre. Ključ je rezultat i to je nešto za šta igramo. Slažem se trenerom Alegrijem po tom pitanju“, zaključio je Pjanić.

