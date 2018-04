Oni vole da se mrze. Na svetu verovatno ne postoji, uz dužno poštovanje svim ostalim velikim klubovima i gradskim derbijima, veći rivalitet od onog koji donosti škotski, odnosno glazgovski Old Firm. Koren mržnje i rivaliteta počiva na verskoj različitosti, odnosno na liniji protestanti – katolici, a ovo će u nedelju biti 313. prvenstveni okršaj Seltika i Rendžersa.

Da sve bude lepše i slađe po navijače Kelta, njihovoj ekipi eventualna pobeda nad najveći, rivalom donosi i odbranu titule prvaka Škotske. Uoči ove runde postojala je mogućnost da i remi bude dovoljan, ali pošto je Aberdin slavio protiv Hartsa (2:0), samo trijumf donosi pehar Seltiku.

S druge strane, Rendžersi se grčevito bore za drugo mesto s obzirom na to da je Seltik zaista neprikosnoven poslednjih godina severno od Hadrijanovog zida. A otkako su se Rendžersi vratili u Premijer ligu, Seltik ih je bukvalno tukao gde god je stigao i to prilično ubedljivo. Osam pobeda i dva remija u različitim domaćim takmičenjima prilično plastično svedoči o trenutnom odnosu snaga. U poslednjem okršaju, u škotskom FA kupu pre samo devet dana, Seltik je bio ubedljiv i trijumfovao sa 4:0. A poslednji put Rendžersi su na stadionu najvećeg rivala slavili sada već davne 2010. godine. Ali to je bilo pre silnih finansijskih problema i izbacivanja u četvrti rang takmičenja.

Nema sumnje da će obe ekipe biti motivisane i za ovaj duel, čak peti u sezoni zahvaljujući i specifičnom sistemu takmičenja u Škotskoj. Takođe, Kelti će verovatno želeti da se pred svojim navijačima iskupe za poraz od Hibernijana u prošlom kolu, a Rendžersi su u prethodna dva prvenstvena kola zabeležili maksimalan učinak.

ŠKOTSKA 1 (PLEJ-OF), 35. KOLO:

Petak

Aberdin - Harts 2:0 (2:0)

Subota

Hibernijan - Kilmarnok 5:3 (1:1)

Nedelja

13.00: (1,53) Seltik (3,90) Rendžers (5,90)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images