Pobuna protiv Murinjovog destruktivnog fudbala: Šokantno, antifudbalski, sramotno...

Mančester Junajted je starom dobrom bunkericom preživeo Sevilju, a dekadentni fudbal Žozea Murinja otvoreno je zasmetao pojedincima, poput Nemca Ditmara Hamana.

Nekadašnji vezista Liverpula žestoko je opleo po stilu igre Posebnog i taktici koju je primenio na gostovanju u Andaluziji posle 0:0.

"Dobra partija Sevilje, dali su sve što su mogli da postignu gol, ali je De Hea nekoliko puta čudesno spasio goste. Mančester Junajted je igrao šokantno! To je bio antifudbal, a za tim koji ima takve igrače i koji je potrošio silne milione evra prethodnih godina fudbal koji je prikazao u Sevilji je sramotan", kaže Haman.

Inače, zahvaljujući iksu u Sevilji, MOZZARTOV kladilac iz Prilepa zaradio je neverovatnih 600.000 EVRA!

Murinjo je, s druge strane, svoj fudbal okarakterisao kao predostrožnost.

"Da smo remizirali sa nekoliko datih golova ispali bismo u revanšu. Ovako, ako pobedimo idemo dalje. Old Trafordu nedostaju velike evropske utakmice i večeri u Ligi šampiona. Prošle godine smo igrali četvrtfinale i polufinale Lige Evrope, ali to nije to", kaže Portugalac.

Revanš 1/8 finala Lige šampiona između Mančester Junajteda i Sevilje na programu je 13. marta.

(FOTO: Action Images)