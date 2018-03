Januarska pijaca je arhivirana, a u Italiji se već kuju planovi za letnji prelazni rok. Pogotovo što će po novoj regulativi biti skraćen i trajaće do 19. umesto do 31. avgusta. Kako to obično biva, klubovi prvo kreću u lov na mlade igrače koji su iznenadili i kojima cena rapidno raste.

U centru pažnje će biti dvojica omalenih „pitbulova“ koji su eksplodirali ove sezone i oduševili Apenine - Nikolo Barela iz Kaljarija i Lukas Toreira iz Sampdorije. Za njih se skoro i nije čulo do početka ove sezone, ali su oduševili igrama u ovojm šampionatu i postali mete mnogih bogatijih i jačih klubova.

Urugvajac Toreira (22 godine, 168 centimetara) je jedna od senzacija Serije A ove sezone. Klasičan južnoamerički zadnji vezni sa razornim udarcem. Blistao je protiv jačih rivala, kao u pobedi nad Juventusom. Inter je prvi bacio oko na njega, a za njim i Milan, Juventus, Roma i Atletiko Madrid čiji trener Simeone je oduševljen Toreirom. Ipak, poslednje vesti sa Čizme glase da Napoli vodi u trci za Toreirinim autogramom. Urugvajac ima otkupnu klauzulu od 25.000.000 evra, ali Napolitanci ekspresno nude 30.000.000 evra kako bi odobrovoljili Sampdoriju da što pre zaključe posao. Napolijev plan je da na leto proda Amadua Dijavaru u Premijer ligu jer nije ispunio očekivanja i da ga zameni Toreirom...

S obzirom da je Napoli korak ispred u lovu na Toreiru, Inter je aktivirao plan B - Nikola Barelu. Italijan iz Kaljarija (21 godina, 172 centimetra) nije klasičan zadnji vezni, bolji je od Toreire u ofanzivnim zadacima, ali može uspešno da igra i u defanzivi. On je u januaru produžio ugovor sa Kaljarijem kako bi klub sa Sardinije bio u boljoj pregovaračkoj pizivciji na leto i mogao da traži više novca. Tada je Kaljarijev predsednik Đulini trijumfalno uzviknuo da Barela vredi 50.000.000 evra, ali je realnost da bi ga prodao i za menja para. Čak i za duplo manju sumu...

Barelu na Apeninima porede sa Dejanom Stankovićem koji mu je idol i predviđaju mu lepu budućnost. Mladi vezista ne bi imao ništa protiv da krene Dekijevim stopama i zaduži Interov dres, ali milanski klub će imati konkurenciju Juventusa i Rome koji su takođe pokazivali interesovanje za Barelu.

Do zvaničnog početka letnje fudbalske pijace ima još skoro četiri meseca, ali je ovo vreme kada se prave prvi koraci i priprema terena za letnje operacije. Pogotovo kada igračima iz utakmice u utakmicu raste cena, a spisak zainteresovanih poslodavaca je sve duži.

