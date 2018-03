Danas, tačno u podne na zvaničnom sajtu FIFA počela je treća runda prodaja ulaznica za Svetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji.

Prodaja preko inteneta će trajati do 3. aprila, a do karata će dolaziti oni koji ih prvi kaparišu i to u realnom vremenu. Prodaju se ulaznice za sve susrete Svetskog kupa, osim za sudar Islanda i Argentine i naravno, finale. U prvom krugu prodato je 753.168, a u drugom 568.448 ulaznica, što daje ukupan zbir od 1.303.616. Najviše karata otišlo je u ruke Rusa (197.832), pa Kolumbijaca (33.048), Brazilaca (24.656), Peruanaca (21.9456), Nemaca (21.639) itd.

foto: Shutterstock