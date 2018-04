Bodovi koji se podrazumevaju. Tako bi trebalo da izgleda skica Partizanove utakmice s Borcem (17.00, TV Arena sport 1) kojom crno-beli završavaju obaveze u osnovnom delu Superlige Srbije. S obzirom na formu šampiona, manja je dilema da li će, već koliko ubedljivo će zatvoriti takmičenje uoči početka plej-ofa.

Ekipa Miroslava Đukića je posle početne krize, uslovljene eliminacijom od Plzenja i drmanjem stolice šefu struke, ušla u niz pobeda koji se u Bačkoj Palanci protegao na kotu pet. Taman da stekne rutinu i u dobrom raspoloženju dočeka Čačane, s kojima već tri sezone nema rezultatskih problema, mada se to ne može reći za igru. Dovoljno je setiti se jesenjeg gostovanja u gradu na Zapadnoj Moravi, kad se Parni valjak iz blata izvukao tek pogotkom Zorana Tošića iz slobodnog udarca, u sedmom minutu nadoknade. No, tad je bio opterećen Evropom, sad ga zanima samo borba za domaće trofeje i da bi makar zadržao razmak u odnosu na Crvenu zvezdu, u osvit 157. večitog derbija, mora da slavi.

“Ovo je utakmica pred derbi, trebalo bi da uđemo maksimalno ozbiljno kako bismo podigli formu na najviši mogući nivo pred najbitniji meč sezone. Drago mi je što je Borac ušao u dobru formu, želo bih da ostane u ligi, zbog toga što je iz fudbalskog grada i što ima dobre igrače. Bez obzira na formu Čačana, u nizu smo od pet pobeda i ukoliko budemo pružili igre kao iz prethodnih susreta mislim da ćemo doći do tri boda”, optimista je Ognjen Ožegović, koga u poslednje vreme hoće gol.

Što se sastava Partizana tiče biće promena. Jedna sigurno: Marko Jovičić će posle pet meseci braniti (prethodni put baš na gostovanju Čačanima) zbog toga što je Vladimir Stojković skupio četiri žuta kartona. A činjenica da suspenzija preti levom beku Nemanji G. Miletiću, vezisti Danilu Pantiću i rezervnom napadaču Đorđu Jovanoviću (svi u Bačkoj Palanci zaradili treću javnu opomenu u sezoni) mogla bi da znači da će neko od njih odmoriti danas, kako se ne bi rizikovalo da izostane iz daleko važnijeg susreta sa Crvenom zvezdom 14. aprila.

“Pre deset godina sam imao situaciju sa Žukom kada smo mogli da biramo da li da igra protiv Vojvodine u poslednjem kolu jeseni ili na proleće derbi sa Zvezdom. Tada smo izabrali da igra, pobedili da bismo sa tri boda prednosti otišli na odmor, a ja sam trpeo velike kitike zbog toga”, rekao je Đukić, mada je očito smetnuo s uma činjenice, jer rival Parnom valjku 15. decembra 2007. bila Mladost, ne Novosađani, trijumfom nad Lučancima 4:0 (strelci i Brazilac i Bambi) crno-beli su stekli šest, a ne tri boda prednosti, a Antonelo Žuka i Zoran Tošić su igrali (tad je na snazi bilo pravilo o “biranju”, sad je suspenzija automatska posle četvrtog kartona) u trenutku kad je trener već imao dogovoren posao u Fudbalskom savezu Srbije, gde je postao selektor.

Zato je teško predviteti da li će i koga danas da čuva. Sigurno će meč propustiti Marko Jevtović, zadnji vezni je u ponedeljak, na treningu, pretrpeo potres mozga i savetovano mu je da miruje 72 sata, pa se priključio davno odsutnim štoperima Bojanu Ostojiću i Milanu Mitroviću.

Partizan nanizao šest pobeda nad Borcem (pet poslednjih u opsegu 2-3 gola) i da je Čačane u prvenstvu dobio na devet poslednjih mečeva na Topčiderskom brdu. Prethodni put u tome nije uspeo baš kad je Miroslav Đukić sedeo na klupi 31. oktobra 2007. To behu neka druga vremena...

Projektovani sastavi

PARTIZAN - BORAC, 17.00

Stadion Partizana

Sudija: Majo Vujović

PARTIZAN: Jovičić - Vulićević, N. R. Miletić, Marković, N. G. Miletić - Zdjelar, Pantić, Janković, Đerlek - Tavamba, Ožegović.

BORAC: Mišić - Obradović, Dupovac, Marinković, Perišić - Zoćević, Čađenović - Knežević, S. Filipović, Stamenić - Mateus. Trener: Vladmir Stanisavljević.

SUPERLIGA SRBIJE - 30 KOLO

Četvrtak:

17.00: (1,13) Crvena zvezda (7,50) Zemun (16,00)

17.00: (2,75) Voždovac (2,80) Čukarički (2,75)

17.00: (1,55) Javor (3,60) OFK Bačka (6,25)

17.00: (3,60) Napredak (3,35) Radnički (1,97)

17.00: (1,13) Partizan (7,50) Borac (16,00)

17.00: (1,45) Mačva (3,80) Mladost (7,75)

17.00: (1,55) Spartak (3,80) Radnik (5,90)

17.00: (1,55) Vojvodina (3,70) Rad (6,00)

* Kvote su podložne promenama

