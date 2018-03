Posle poraza od Maroka (1:2), Srbija ima imperativ dobrog rezultata u sudaru s Nigerijom (21.00, RTS 1). Novi neuspeh upalio bi alarm i označio da Orlovi nisu uhvatili trijumfalni pravac manje od tri meseca do početka Mundijala u Rusiji.

Da će im u Londonu biti lako – neće. Naša reprezentacija ima samo dva poraza u prethodnih deset mečeva, ali će Nigerija biti mnogo više od ozbiljnog testa. Ekipa s afričkog kontinenta je snagu pokazala i u nedavnom okršaju s Poljskom. Na stadionu u Vroclavu slavila je minimalnim rezultatom, pogotkom Viktora Mozesa iz jedanaesterca. Prvotimac Čelsija će na stadionu Barneta u Londonu biti kapiten svoje selekcije, pošto je Džon Obi Mikel morao da se vrati u Kinu (obaveze u Tjenđin Tedi) i tako postao jedan od trojice na koje selektor Gernot Ror ne može da računa, povređeni su još Keleči Ihenačo i Onjenkaro Etebo.

Promena će biti i u našoj ekipi. Očekuje se da selektor Mladen Krstajić rotira tim i šansu pružu igračima koji su imali manju minutažu u sudaru sa Marokom. To znači da bismo od prvog minuta na terenu mogli da vidimo Vladimira Stojkovića, Branislava Ivanovića, Mijata Gaćinovića, Aleksandra Prijovića...

“Verujem da Krstajić tačno zna šta radi i da nema nikakve frke u reprezentaciji. Nismo odigrali idelano protiv Maroka, ali ne mogu da kažem da sam zabinut, ipak su ovo prijateljske utakmice. To je poslednja šansa da selektor proveri neke rezervne varijante, testira razne opcije i da se uveri šta ne štima u timu, šta bi trebalo popraviti. Očekujem da od večeras Krstajić počne da forsira onaj tim koji će igrati na Svetskom prvenstvu. Naravno, sigurno nedostaje povređeni Sergej Milinković Savić”, podseća nekadašnji reprezentativni goloman Ivica Kralj, u izjavi za Informer.

Susret u Londonu trebalo bi da nagovesti s kakvim idejama idemo u Rusiju.

“Očigledno je da nemamo jasan plan, koncept, model i filozifiju igre. Taj problem se ne rešava preko noći, trebalo ga je rešiti mnogo ranije. Davno smo morali da odlučimo šta je to što želimo da igramo. I da se onda - s vremena na vreme - prilagodimo dobrim i lošim stvarima protivnika. Na taj način bismo otišli završeni na Svetsko prvenstvo. A to je process. Bojim se da smo u debelom kašnjenju i da neće biti vremena da stvari prorade kako bi trebalo. Jedino što me malo hrabri jeste kvalitet naših reprezentativaca, mogu stvari brzo da pohvataju kako bi počeli da liče na ekipu. A ne da se neko ko se zove Maroko poigrava s nama”, smatra u kolumni za Blic iskusni stručnjak Milorad Kosanović.

Nigerija je vrlo autoratitavino prošla kroz afričke kvalifikacije. Nemački stručnjak Ror spakovao je vrlo disciplinovan tim. Tome u prilog podatak da je samo jednom poražen u prethodnih 13 mečeva, a da je pre Poljske (1:0) tukao i Argentinu (4:2).

“Na predstojećoj utakmici nije nam najbitniji rezultat. Želimo da vidimo šta možemo, da učimo i uverimo se koliko fudbaleri mogu da nam pruže. Momcima je potreban takmičarski duh i mislim da će ga na ovom susretu dobiti”, rekao je Ror.

SRBIJA - NIGERIJA, 21.00 (RTS 1)

London

Stadion: Hajv

Kapacitet: 5.176 mesta

SRBIJA: Stojković - Basta, Ivanović, Nastasić, Kolarov - Milivojević, Matić - Živković, Tadić, Gaćinović - Prijović. Selektor: Mladen Krstajić.

NIGERIJA: Uzuo - Mozes, Ekong, Balogun, Idovu - Onazi, Endidi, Ebuei - Ivobi, Musa, Igalo. Selektor: Gernot Ror.

PRIJATELJSKE UTAKMICE

14.20: (2,80) Japan (3,00) Ukrajina (2,55)

17.00: (1,63) Jermenija (3,60) Litvanija (5,20)

17.00: (1,80) Gruzija (3,30) Estonija (4,50)

17.50: (5,80) Rusija (3,80) Francuska (1,55)

18.00: (3,35) Azerbejdžan (2,90) Makedonija (2,30)

19.00: (1,38) Švajcarska (4,30) Panama (8,00)

19.10: (2,80) Crna Gora (3,00) Turska (2,55)

20.00: (2,60) Senegal (3,00) BIH (2,75)

20.00: (2,75) Danska (2,80) Čile (2,75)

20.00: (3,15) Grčka (2,65) Egipat (2,60)

20.00: (2,65) Mađarska (2,60) Škotska (2,80)

20.00: (2,70) Tunis (2,80) Kostarika (2,85)

20.15: (2,00) Slovenija (3,20) Belorusija (3,70)

20.30: (8,50) Luksemburg (4,50) Austrija (1,35)

20.30: (2,55) Rumunija (2,95) Švedska (2,85)

20.45: (1,13) Belgija (7,50) Saudijska Arabija (16,00)

20.45: (2,75) Nemačka (2,80) Brazil (2,75)

20.45: (1,60) Poljska (3,60) Južna Koreja (5,60)

21.00: (1,40) Kolumbija (4,30) Australija (7,50)

21.00: (2,15) Engleska (3,00) Italija (3,50)

21.00: (2,65) Srbija (3,10) Nigerija (2,80)

21.30: (2,15) Španija (3,25) Argentina (3,25)

01.30: (2,25) SAD (3,00) Paragvaj (3,30)

02.00: (3,60) Island (3,05) Peru (2,10)

04.00: (1,85) Meksiko (3,35) Hrvatska (4,10)

***Kvote su podložne promenama

FOTO: Action images