Statističari vide samo brojeve. Ne zanima ih učinak koji se ne može precizno izmeriti. Na primer, doprinos centralnog veziste jednoj ekipi. U konkretnom slučaju Pola Pogbe Mančester junajtedu, zbog čega se Francuz požalio na tretman u ostrvskoj javnosti.

Dao je pet i namestio 12 golova u dosadašnjem delu sezone, što će na Old Trafordu podvesti pod vinjetu „dobro“, međutim, ostaje dilema da li je to dovoljno da opravda 105.000.000 evra uloženih u njegov transfer iz Juventusa pre dva leta.

„Smešno je kako o meni ljudi ne sude na osnovu onoga što pružam na sredini terena, nego me ocenjuju po broju golova ili asistencija. To je istina. Mogu da odigram vrhunsku utakmicu, ali ako ga ne dam ili ako ne omogućim saigraču da to učinini, kazaće „to što on radi je normalno“. A ako neko drugi uradi isto što i ja, onda je sve drugačije. Možda će taj neko čak biti proglašen za igrača utakmice“, pomalo je ljut Pogba, možda i zbog utiska da je sve vreme u centru pažnje, da se svaki njegov potez meri, što je i logično za najskuplju kupovinu u istoriji Mančestera.

Podsetimo, navijači i stručna javnosti nisu baš zadovoljni kako se pokazao u drugom mandatu na Teatrui snova. Žoze Murinjo ga javno brani, ali...

„Drugačije se sudi o meni, ali je to dobro. Tera da napredujem. Za mene je takva situacija izazovna. Prihvatam sve na dobar, a ne loš način. Pokušaću da budem strelac ili asistiram, želim da odradim svoj posao na sredini terena. Ako mogu da pomognem ekipi u napadu i odbrani i tako napravim razliku onda ću to i činiti. Ako dam gol ili asistiram za njega, tim bolje“, istakao je Pogba.

FOTO: Action images