Došao je Pol Pogba u Mančester Junajted kao svojevremeno najskuplji igrač na svetu, ali ipak se iz različitih razloga nije pokazao onako kako su mnogi, verovatno i on sam, očekivali. Francuz ima problema u poslednje vreme.

On je dao intervju za Skaj Sport u kom je govorio o problemima sa kojima se susreće, kako se sa njima nosi, a naravno da je dobio i pitanje vezano za odlazak Arsena Vengera iz Arsenala.

"Kao Francuz, imam veliko poštovanje prema Vengeru i svemu što je učinio za godine koje je proveo u Arsenalu. Kada sam bio dete navijao sam za Arsenal zato što je bio kao reprezentacija Francuske. To što je Arsen uradio u klubu je neverovatno. Navijači su sigurno tužni što veliki trener kao što je Venger odlazi ovako. Bio je tu jako dugo. Možda je došlo vreme za rastanak", rekao je Pogba pred meč svog Junajteda upravo protiv Arsenala.

Postavlja se pitanje i Pogbinog bivstvovanja na Old Trafordu. Nije tajna i da je Pep Gvardiola zainteresovan. Takođe, mnoge interesuje i odnos Pogbe i Žozea Murinja.

"Dobar je odnos, veoma dobar. On je trener, ja igrač. On vodi igru, ja igram. Ovde sam i srećan sam. dajem sve za ekipu", kaže Pogba.

Francuz nije zadovoljan sosptvenim partijama...

"Mogu bolje. Nisam mlad, ali mogu da se popravim, da naučim i dobijem još iskustva. Biću bolji i bolji tokom sledeće godine", kaže Pogba.

Govorio je o Vengeru, Murinju, sebi, a dotakao se i Majka Kerika koji će se od sledeće sezone prebaciti u stručni štab Murinja.

"Rekao mi je koliko trčanje bez lopte može da napravi razliku u utakmici. Zovem to "Lampardovo trčanje". Trčiš, uđeš u šesnaesterac i to dosta pomaže".

Pogba je nekoliko puta izostavljen iz startne postave Junajteda.

"Nije mi palo teško. To nije nešto na šta sam navikao, nije mi se događalo ranije, ali svako mora da prođe kroz to. To te čini snažnijim i tera te da shvatiš da moraš da radiš jače. Uticalo je na mene na dobar način", rekao je Pogba.

