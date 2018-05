Poslednje kolo fudbalske Superlige pomereno je sa subote 19. maja na četvrtak 17. maj. A razlog za to je Fajnal for Evrolige, koji se održava od 18. do 21. maja.

Razlozi su bezbedonosni, pošto će navijači Crvene zvezde na stadionu Rajko Mitić proslavljati 28. šampionsku titulu.

„U dogovoru sa Ministarstvom unutrašnjih poslova republike Srbije doneli smo odluku da se poslednje kolo Superlige odigra ranije, u četvrtak 17. maja. U Beogradu će se, kao što znate, održati finale, Fajnal for, košarkaške Evrolige, očekuje se ogroman broj navijača iz inostranstva, a 19. maja je u našem glavnom gradu trebalo da se odigraju četiri superligaške utakmice. Da ne bi došlo do mogućih problema i incidenata, odlučili smo se na ovakav korak, kako bi sve prošlo u najboljem redu i kako bi svi bili zadovoljni“, rekao je za Blic, direktor Superlige, Vlada Bulatović.

Foto: Star Sport