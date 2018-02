Bog, Isaija. Šaljem ti velike pozdrave iz Madrida, u ime cele ekipe i moje lično ime. Nadam se da si dobro i da se uskoro vidimo na jednoj od naših utakmica. Još jednom, veliki pozdrav i sve najbolje.

Luka Modrić, prvotimac Reala, jedan od najboljih vezista planete

U pitanju su reči podrške Isaiji Pantiću, 13-godišnjem sinu Željka Pantića, urednika u voditelja TV Partizan, koji se bori sa tumorom na mozgu. Potrebna mu je hitna operacija u Vašingtonu, na jednoj od najprestižnijih klinika sveta za tretman dečijih tumora na mozgu. Kad su saznali s kakvom nevoljom se suočila porodica Pantić, ljudi u Humskoj 1 su se rastrčali na sve strane u cilju prikupljanja finansijske pomoći. A toj trci najveća prepreka je vreme jer je do 19. februara potrebno skupiti 126.713 dolara, kako bi operacija u Sjedinjenim Američkim Državama mogla da se uradi 26. februara.

Sve je jasno. Zato...

Uputstvo za uplate u dolarima: Intermediary: SWIFT code: CITIUS33 ABA routing code: 021000089 CITIBANK n.a. New York, NY United States Account with Institution: DBDBRSBG Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, Republic of Serbia Beneficiary Customer: IBANRS35160513020252693375 ISAIJA PANTIC BEOGRAD SRBIJA

Uputstvo za uplate u eurima: Intermediary: BCITITMM Intesa Sanpaolo spa Milano Italy Account with Institution: DBDBRSBG Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, Republic of Serbia Beneficiary Customer: IBANRS35160513020252693375 ISAIJA PANTIC BEOGRAD SRBIJA

Uputstvo za update u dinarima: Banca Intesa ad Beograd, račun broj 160-5110200189750-79 Pantić Isaija, Beograd, Srbija.

Pred meč sa Plzenjom u šesnaestini finala Lige Evrope poruku ohrabrenja Isaiji Pantiću pružio je i Miroslav Đukić, šef struke Partizana

„Uz tebe smo svim srcem i svom snagom. Želimo da, zajedno s nama, pobediš u velikoj utakmici koja te očekuje. Verujemo u tebe“

Pohvalno je što su se apel za pomoć na svojim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama šerovali i KK Crvena zvezda i forum navijača crveno-belih Red Star Belgrade.

„Delije, ovom detetu je potrebna pomoć, hitno! Do 19. februara je potrebno skuipiti 126.000 dolara. Budimo humani, budimo ljudi, a to su sinonimi zvezdaštva. Pomozite“.

