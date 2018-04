Ponovo će sve oči biti uprte u Aleksandra Pešića

Od trenutka kada je Crvenu zvezdu napustio Ričmond Boaći sav teret očekivanja zahtevne publike srpskog vicešampiona pao je na Aleksandra Pešića. To je bilo i očekivano, s obzirom da se radi o igraču koji je u prvom delu sezone postigao 17 prvenstvenih golova.

Nakon jednomesečne krize rođeni Nišlija se vratio u golgetersku formu i ponovo počeo da trese mreže rivala, a pristalice crveno-belih veruju da je došao trenutak da popularni Šilja pogodi i mrežu večitog rivala.

Zvezda subotnji 157. večiti derbi dočekuje sa šest bodova prednosti u odnosu na Partizan.

„Mi se ponašamo kao da je ovo novo prvenstvo i da krećemo od nule. Za nas kreće novo nadmetanje i ponovo u svakoj utakmici moramo da budemo bolji rival. Govorio sam i kada smo imali 12 bodova prednosti da to ništa ne znači dok se ne odsvira kraj i poslednje utakmice u sezoni. Spremamo se za subotu, znamo da nas očekuje teška utakmica i dobar protivnik. Svi znamo šta je derbi i kakvu težinu nosi, maksimalno smo fokusirani na pripremu meča. Ne volim mnogo da predviđam kako će igrati protivnik, volim da gledam samo u svoje dvorište. Najvažnije je da se mi pripremimo najbolje što možemo i da na terenu ispoštujemo taktiku koju naš stručni štab priprema. Partizan će sigurno biti maksimalno motivisan i spreman, ali mi ipak razmišljamo samo o sebi i svojoj igri“, rekao je Aleksandar Pešić.

Zanimljivo, odlični golgeter može se pohvaliti time da je jedini fudbaler Crvene zvezde koji je odigrao svaku utakmicu u svim takmičenjima ove sezone od kada je došao u klub.

„To je sa fudbalskog aspelta zaista odlično za mene, treba imati što više utakmica u nogama. Izuzetno mi je drago što šef ima toliko poverenja u mene. On je odlučivao o tome, veoma sam mu zahvalan, a na terenu ću do poslednje utakmice dati sve od sebe da njegovo poverenje i opravdam. Posle 46 utakmica ne mogu da kažem da nema umora, ali nama fudbalerima je uvek mnogo lakše da igramo utakmice nego da treniramo. Nekada nedostaje svežine i odmora, ali uvek kažem da kada izađeš na Marakanu i kada čuješ naše navijače nađeš snage da odigraš maksimalno dobro. Ostalo je još sedam utakmica do kraja, najvažnije mi je da budem zdrav, a naravno da bih voleo da mogu da kažem da sam odigrao svaki meč u sezoni, da se kasnije u životu pohvalim da sam ostavio i lični pečat u Zvezdinoj istoriji“, dodao je Pešić.

Očekuje se da tribine stadiona Rajko Mitić budu popunjene.

„Dosta pričamo međusobno o večitom derbiju, znamo svi koliko je važna i velika utakmica. Još kao klinci smo svi to uvideli i sada nam je izuzetna čast i privilegija što smo deo najveće utakmice u našoj zemlji. Nama fenomenalne atmosfere ne manjka ni na jednoj utakmici, tako da verujem da će u subotu biti spektakl. Ne postoji reč kojom bi se opisalo kakvu atmosferu prave naši navijači i koliko to nama igračima znači na terenu“, poručio je Pešić.

Početak najvažnije utakmice srpskog fudbala zakazan je za 18.30 časova.

Foto: Star Sport