Ovde nema dileme. Pobede do kraja prvenstva vode Porto do titule šampiona Portugalije. Imaće veliki pritisak domaća ekipa posle trijumfa Benfike, međutim sve je jasno. Setubal još nije obezbedio opstanak, ali će bodove spasa morati da potraži na nekom drugom mestu. Benfika je ponovo slavila u nadoknadi, pa je Porto pod velikim opterećenjem u ovoj utakmici. Ali posle slavlja u velikom derbiju, teško je očekivati da će sastav Serža Konseisaa sebi dozvoliti bilo kakav kiks do overe šampionske titule.

U Setubalu je u prvom delu sezone bilo 0:5, tako da Zmajevi ni ovoga puta ne bi trebalo da imaju bilo kakve probleme sa znatno slabijim protivnikom od sebe. Setubal je slavio samo dvaput na 23 prethodna gostovanja i jasno je da je apsolutni autsajder na ovoj utakmici.

"Setubal je moćan i agresivan tim. Reč je o teškom, borbenom i dinamičnom protivniku koji zna šta hoće. Moramo odgovorno da uđemo u meč", rekao je trener Porta.

Kec je najsigurniji, a mi imamo i jedan predlog za odvažne kladioce. Setubal je na sedam od poslednjih osam gostovanja igrao GG. Hrabri mogu da probaju sa 1&GG.

PORTUGAL 1 - 31. KOLO

Petak

Braga - Maritimo 2:0 (0:0)

/Vukčević 52, Fernandeš 87/

Subota

Fereira - Belenenseš 1:1 (1:0)

/Felipe 13 - Maurides 46/

Feirense - Gimaraiš 2:1 (1:1)

/Žoao Silva 12 - Rafinja 11/

Eštoril - Benfika 1:2 (1:1)

/Haliče 63 - Rafa Silva 10, Salvio 90+2/

Nedelja

Tondela - Aveš 3:0 (0:0)

/Ponk 59 ag, Kardoso 69, Bojd 90+1/

Čaves - Portimonense 2:1 (0:0)

/Tiba 61, 67 - Fabricio 76/

Moreirense - Rio Ave 2:1 (1:1)

/Očerija 19, Penja 49 - Guedeš 33/

Sporting - Boavista 1:0 (1:0)

/Dost 26 pen/

Ponedeljak

21.00: (1,10) Porto (9,00) Setubal (16,0)

