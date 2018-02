Poruka Marka Jankovića Grobarima: Budimo svi kao jedan! Izginućemo

Grobari već gledaju u sat i odbrojavaju minute do duela sa Viktorijom Plzenj. Tim Miroslava Đukića je prošlosezonskim rezultatima ispisao istoriju, ali ne može da pobegne od euforičnih predviđanja.

Veruju fanovi srpskog šampiona da je pojačani Parni Valjak ima snage da napravi ozbiljan kapital pred revanš u Češkoj. Da će biti lako - neće! Da crno-beli veruju - veruju.

„Napravili smo veliki uspeh, ali u Partizanu se uvek traži više. Čak i kada ostvarite nešto što niko nije očekivao mora se onda ići i preko te granice, još više, na još viši nivo. Svi očekuju od nas da prođemo Plzenj koji nije zvučno ime, ali je izuzetno dobra ekipa“, poručuje krilni fudbaler crno-belih Marko Janković.

Plzenj je imao težak period u pripremnom periodu. Izgubio je ubedljivo od Salzburga, ali na pojedinim mečevima je pokazao zavidan kvalitet. Uostalom, to je ekipa koja nema poraz u češkom prvenstvu.

„Ekipe iz te regije igraju otprilike na isti način - agresivno. Mi moramo na agresiju da odgovorimo agresijom, ali i da nametnemo našu igru“.

Igračima Partizana neće biti potreban dodatni motiv. Stadion u Humskoj biće dobro popunjen.

„Izlazimo pred pun stadion posle zimske pauze, igramo nokaut fazu Lige Evrope protiv ekipe koju možemo da dobijemo. Da li stoga treba neko posebno da nas motiviše? Upravo taj pun stadion daje poseban vetar u leđa!“.

Imao je sjajni dribler poruku za navijače.

„Poruka je da dođu u što većem broju, u šta i ne sumnjam! Da ne prave ni najmanji incident jer će nas to koštati u budućnosti i da budemo svi kao jedan svih devedeset minuta, bez negativnih komentara upućenih bilo kome, jer to niko nije zaslužio. Svako od nas će dati maksimum u to budite sigurni“, dodao je Janković.